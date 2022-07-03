ديفيد جوفين يتأهل لمواجهة البريطاني نوري بدور الثمانية في بطولة ويمبلدون

تفوق البلجيكي ديفيد جوفين على الأمريكي فرنسيس تيافو المصنف 23 في مباراة من خمس مجموعات، ليبلغ دور الثمانية في بطولة ويمبلدون للتنس اليوم الأحد.

وكرر جوفين ما فعله في 2019 عندما بلغ دور الثمانية وشارك حينها لآخر مرة في واحدة من البطولات الأربع الكبرى.

وخسر المصنف السابع عالميا سابقا أمام نوفاك ديوكوفيتش البطل في 2019 لكن بعد الغياب طويلا بسبب الإصابة الموسم الماضي، عاد اللاعب إلى دور الثمانية ليعادل أفضل نتيجة له في البطولات الكبرى.

وسيلعب جوفين المصنف 58 حاليا مع البريطاني كاميرون نوري على بطاقة التأهل لمباراة قبل النهائي يوم الجمعة بعدما حافظ على هدوئه خلال الانتصار 7-6 و5-7 و5-7 و6-4 و7-5 في أربع ساعات و36 دقيقة.

وقال جوفين البالغ عمره 31 عاما للصحفيين “هذا يعني الكثير. بالنسبة لي فإن الأمر أشبه بالتأهل لدور الثمانية مرتين متتاليتين لأني لم ألعب العام الماضي”.

ودخل جوفين مباراة الدور الرابع بعد التفوق 4-1 على تيافو في المواجهات السابقة وكان آخرها في الدور الثاني لبطولة رولان جاروس هذا العام عندما انتصر اللاعب البلجيكي في مباراة من أربع مجموعات.

وكسر جوفين إرسال تيافو في الشوط 12 من المجموعة الخامسة لينجح بعدها في حسم المباراة.