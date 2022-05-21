السبت 20 شوال 1443 ﻫ - 21 مايو 2022 |
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ديمبلي “المتردد” يكشف عن عروض “مهمة للغاية”

منذ 35 دقيقة
عثمان ديمبلي

عثمان ديمبلي

"كووورة"
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عاد الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم برشلونة، لإثارة الجدل مجددا بشأن مصيره مع النادي الكتالوني، في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي، وعدم موافقته على التجديد حتى الان.

ووفقا لبرنامج “كواترو” الإسباني، فإن ديمبلي أبلغ زملاءه في غرفة ملابس برشلونة، بأنه لم يتخذ بعد أي قرار بشأن مستقبله.

واعترف المهاجم الفرنسي بأن لديه “عروضا مهمة للغاية من أندية أخرى”، لكنه متردد بشأن القرار النهائي.

وخرجت العديد من التقارير الصحفية مؤخرا، لتؤكد اهتمام باريس سان جيرمان وتشيلسي وبايرن ميونخ بالتعاقد مع ديمبلي، بشكل مجاني بعد نهاية عقده، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

يذكر أن خوان لابورتا، رئيس البارسا، قد صرح مؤخرا بأن اللاعب الفرنسي يريد البقاء في كامب نو بالموسم الجديد.

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