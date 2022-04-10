ديمبلي يتخذ قرارا مفاجئا بشأن باريس سان جيرمان

أفادت تقارير صحفية أن الفرنسي عثمان ديمبلي جناح برشلونة الإسباني، تخلى عن فكرة الانتقال لباريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة.

ودخل ديمبلي في مفاوضات مع البارسا منذ فترة ليست بالقصيرة من أجل تمديد عقده، ولكن أغلب المحاولات باءت بالفشل بسبب المطالب المالية المرتفعة له، وهو ما فتح الباب أمام إمكانية رحيله عن ملعب كامب نو.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية في تقرير لها إلى أن الاجتماع الذي حدث بين إدارة برشلونة وعثمان ديمبلي، كان له الدور الأكبر في قرار اللاعب بالتجديد.

وتؤمن إدارة برشلونة في الوقت الحالي، أن ديمبلي لم تصله أي عروض مغرية من أي ناد آخر، وأنه يريد التجديد، خاصة في ظل الثقة التي يحصل عليها من تشافي هيرنانديز مدرب البارسا مؤخرا.

الاجتماع الذي عقد يوم الاثنين الماضي بين وكيلي ديمبلي وماتيو أليماني مدير برشلونة، كشف عن عدم وجود عروض حقيقية للاعب، باستثناء باريس سان جيرمان.

لكن رغم العرض الباريسي، فإن ديمبلي يتجه نحو التجديد للبارسا، رغم درايته التامة بأن الظروف المالية للنادي الكتالوني أقل منها في أندية أخرى.

في المقابل، فإن ديمبلي منفتح على فكرة الحصول على جزء من مستحقاته عبر العملة المشفرة على غرار تعاقد الأرجنتيني ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسيجتمع ممثلو ديمبلي مع مسؤولي برشلونة في غضون أسبوعين على الأكثر، لمناقشة بقية التفاصيل بشأن تجديد التعاقد وكيفية حصول اللاعب الفرنسي على مستحقاته.

وتكمن المشكلة الأخيرة في رغبة ديمبلي وممثليه، في الحصول على مكافأة تجديد من البارسا بينما تجد الإدارة الكتالونية أن هذا غير مطروح لأن النادي دفع مبلغا كبيرا يقدر بـ145 مليون يورو لضم اللاعب من بروسيا دورتموند قبل 5 سنوات.