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ديمبلي يحسم خياره!

منذ 42 دقيقة
عثمان ديمبلي

عثمان ديمبلي

"كووورة"
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حسم عثمان ديمبلي موقفه من المحاولات الأخيرة لنادي برشلونة بشأن تجديد تعاقده الذي ينتهي في اخر حزيران المقبل.

وكان ديمبلي قد انضم إلى برشلونة في 2017 قادما من بوروسيا دورتموند، وفاز بالليجا مرتين وبكأس إسبانيا وكأس السوبر الإسباني مرة واحدة في مسيرته مع بلوجرانا.

وذكرت صحيفة “أس” اليوم الجمعة، أن ديمبلي أخبر مجلس إدارة برشلونة رسميا أنه لن يوقع عقدا جديدا، وسيغادر مجانا.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن ديمبلي بصدد تفريغ منزله من ممتلكاته الشخصية، قبل عرض العقار للبيع، في دليل واضح على اتخاذه قرار الرحيل.

وتأتي هذه الأنباء بعد تصريحات أدلى بها موسى سيسوكو وكيل أعمال اللاعب، إذ أكد في بيان أن “مستقبل ديمبلي لم يحسم بعد”.

وتابعت أس “يتردد أن كيليان مبابي بات له كلمة مسموعة في شأن الانتقالات في باريس سان جيرمان بعد تجديد عقده، ويقال أيضا إنه يرغب في ضم ديمبلي إلى حديقة الأمراء”.

وخاض ديمبلي 143 مباراة بقميص برشلونة وسجل 32 هدفا.

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