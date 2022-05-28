ديمبلي يشعل الصراع بين كبار إنجلترا

أبدى فريق ليفربول اهتمامه بالتعاقد مع الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب برشلونة في السوق الصيفي، وفققالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية،

وينتهي تعاقد ديمبلي مع برشلونة في 30 يونيو المقبل، وحاول النادي بيعه في يناير الماضي، حيث فشلت جميع محاولات إقناع اللاعب بالبقاء في الكامب نو.

ووفقا لصحيفة ”سبورت“، فإن عثمان ديمبلي لا يزال لم يوضح لغز مستقبله ويدرس العديد من المقترحات، ومن بينها اقتراح ليفربول، الذي اتصل أخيرًا بممثلي اللاعب لمعرفة خياراته المستقبلية.

وأوضحت الصحيفة أن ليفربول سيعيد تشكيل عناصره الهجومية، ويعتقد أن ديمبلي فرصة جيدة في السوق، حيث إنه في يناير الماضي كانت هناك بالفعل بعض المحاولات، ولكن يبدو الآن أن الريدز دخل في المزاد مع تشيلسي وبرشلونة الذي يريد تجديد عقده.

وديمبلي البالغ من العمر 25 عاما يرتبط بالانتقال إلى باريس سان جيرمان لتعويض أنخيل دي ماريا، لكن صحيفة ”لوباريزيان“ قالت مؤخرا إن اللاعب ليس ضمن خطط النادي الفرنسي ومديره الجديد لويس أوكامبوس.

وأكدت ”سبورت“ أن بقاء ديمبلي مع برشلونة معقد للغاية؛ بسبب الظروف المالية للنادي التي لا تسمح للإدارة بتوفير الراتب الذي يريده اللاعب، لكن رغم كل شيء لم يتم قطع العلاقات لاهتمام ديمبلي بالاستمرار في مشروع المدرب تشافي.

وأشارت ”سبورت“ إلى أن ديمبلي سيكون لديه خيارات؛ لأن تشيلسي مصمم على التعاقد معه والآن دخل ليفربول ساحة المنافسة، مع إمكانية رحيل المهاجم السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

وأكدت أنه بسبب ذلك طلب يورغن كلوب تعزيزين أو ثلاثة في خط الهجوم، ويمكن أن يتم التعاقد مع ديمبلي.

وانتقل ديمبلي من بروسيا دورتموند إلى برشلونة، صيف العام 2017، مقابل 140 مليون يورو، وشارك ديمبلي الموسم الحالي مع برشلونة في 31 مباراة في مختلف المسابقات، سجل فيها هدفين، وصنع 13.

وبالمجمل، لعب عثمان ديمبلي مع برشلونة 150 مباراة في مختلف المسابقات، سجل فيها 32 هدفًا، وصنع 34، وغاب عن عدد كبير بسب الإصابات.

ويوم السبت الماضي، سُئل تشافي مدرب برشلونة عما إذا ستكون مواجهة فياريال الأخيرة لعثمان ديمبلي مع الفريق، فقال: نعم، قد تكون كذلك، أو قد يواصل مع الفريق، أنا متفائل، وأتمنى أن يستمر، لقد كان رائعًا في عدد كبير من المباريات، وأنا معجب به“.