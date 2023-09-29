ديمة قندلفت تتعرض للتنمر.. إليكم السبب

غالباً ما يتعرض النجوم في الوسط الفني الى العديد من المواقف المحرجة مع المعجبين، وهذا تماماً ما حصل مع الفنانة السورية ديمة قندلفت بعد تداول فيديو لها وهي في مطار الشهيد رفيق الحريري دون مكياج، الأمر الذي عرضها للتنمر خلال تعليق بعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي.

وظهرت الفنانة ديمة قندلفت في مطار بيروت بإطلالة كاجول، مع عدم وضع مساحيق تجميل على وجهها، واختارت تسريحة شعر بسيطة على شكل كعكة وفضلت الزهور بشكلها الطبيعي دون مكياج.

وجاءت بعض التعليقات الساخرة من مظهر ديمة من قبل بعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي، كان بعضها سلبياً وجارحاً، ومقارنة شكلها في صور بالمكياج وصوتها في الفيديو.

فيما دافع بعض من جمهور الفنانة عن جمالها، سواء بالمكياج أو بدونه، مؤكدين أن شكلها لم يتغير دون مستحضرات التجميل، وأن السوشيال ميديا هي التي صدرت معايير للجمال غير موجودة على كل النساء الالتزام بها.

وجاءت بعض التعليقات: “حالها مثل أي شخص طبيعي”، “حلوة بدون مكياج وطبيعية”، “بالعكس جميلة جدا”، “شكلها نفسه تماماً لا يوجد فرق، وأي سيدة بالكون سيختلف شكلها بالمكياج والإضاءة والفوتوشوب والفلاتر”.

واعتادت الفنانة ديمة قندلفت الظهر دون مكياج خاصة على حسابها الشخصي بإنستغرام، لاسيما صورها أثناء السباحة وهي الرياضة المفضلة لديمة، كما ظهرت سابقاً بإطلالة صينية وهي لا تضع أية من مساحيق التجميل

يذكر أن ديمة قندلفت علقت من قبل خلال مقابلة تلفزيونية لها عن طريقة تعاملها مع التعليقات السلبية والتنمر والتجريح التي تشكل إزعاجاً للممثلة قائلة:

“أتجاوز كل التعليقات السيئة واعتبرهم شفافين وغير مرئيين وبات لدي فلتر خاص بي لأفلتر الأشياء التي تريد جرحي، وعلمتني الحياة أن لا تجرحني هذه الأشياء وعلمتني الحياة أيضا تطبيق مقولة “I DO NOT CARE”.

يذكر أن ديمة قندلفت تستعد لتصوير الجزء الثاني من المسلسل السوري الرمضاني “العربجي” من خلال فيديو قصير ظهرت فيه بماكياج شخصية “بدور”، الدور الذي لعبته في الجزء الأول في رمضان الماضي وحقق نجاحاً كبيراً وشعبية واسعة.