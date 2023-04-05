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"دينامو" يتصدّر بطولة "سنيبس".. متى ينطلق الـ "الفاينال 8"؟

منذ 58 دقيقة
من بطولة "سنيبس"

من بطولة "سنيبس"

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مع انتهاء الدوري المنتظم “الذهاب والاياب” من بطولة لبنان “سنيبس شيبس” بكرة السلة للدرجة الأولى (رجال) لموسم 2022-2023 وخوض كل فريق 22 مباراة، أتى ترتيبها كالتالي:

1- دينامو لبنان:43 نقطة(21 فوز وخسارة واحدة)

2- الحكمة:42 نقطة (20 فوز وخسارتان)

3- بيروت فيرست:40 نقطة (18 فوز و4 خسارات)

4- الرياضي:39 نقطة (17 فوز و5 خسارات)

5- ليدرز:32 نقطة (10 انتصارات و12 خسارة)

6- المريميين ديك المحدي: 32 نقطة (10 انتصارات و12 خسارة)

7-هوبس:31 نقطة (9 انتصارات و13 خسارة)

8- هومنتمن:30 نقطة (8 انتصارات و14 خسارة)

9- أنترانيك بيروت:29 نقطة (7 انتصارات و15 خسارة)

10- ان اس آي:28 نقطة (6 انتصارات و16 خسارة)

11- أطلس:26 نقطة (4 انتصارات و18 خسارة)

12- بيبلوس:23 نقطة (فوزان و19 خسارة وانسحاب واحد).

هذا وسبق للاتحاد اللبناني لكرة السلة أن عمّم منذ يومين برنامج “الفاينال 8” الذي سينطلق الخميس 6 نيسان الجاري.

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