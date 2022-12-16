الجمعة 22 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 16 ديسمبر 2022 |
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"دينامو" يهزم "بيروت فيرست" في بطولة لبنان لكرة السلة

منذ 19 دقيقة
"دينامو" يهزم "بيروت فيرست"

"دينامو" يهزم "بيروت فيرست"

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فاز فريق دينامو لبنان على ضيفه بيروت فرست حامل اللقب بفارق 21 نقطة وبنتيجة (92-71)، في المباراة التي أجريت بينهما عصراً في قاعة روك لاند، ضمن الجولة العاشرة من سنيبس بطولة لبنان لكرة السلة.

كان زاك لوفتون أفضل مسجّل لفريقه دينامو في المباراة برصيد 33 نقطة، وأضاف 5 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

ومن بيروت فرست برز كينيث هايس برصيد 21 نقطة وأضاف 6 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

يشار إلى أنّ هذا هو الفوز التاسع لفريق دينامو لبنان مقابل خسارة واحدة فرفع رصيده إلى 19 نقطة، بينما تلقى بيروت فرست خسارته الثانية تواليًا مقابل 8 انتصارات وبات رصيده 18 نقطة.

 

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