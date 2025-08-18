دينا الشربيني: أنا عمري ما أقبل أكون زوجة تانية!

تصدّر اسم الفنانة دينا الشربيني ترند مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتنشار مقطع فيديو لها من حلقة قديمة من برنامج “سمر والرجال ولكن”، تتحدث خلاله عن فكرة واحتمالية قبولها للقب “الزوجة الثانية”؛ ليعود هذا الفيديو مرة أخرى، الأكثر انتشاراً عبْر مواقع التواصل.

في حوار قديم أُعيد نشره للفنانة دينا الشربيني، فتحت الفنانة قلبها للحديث عن حياتها الخاصة ورؤيتها لمفهوم الزواج؛ مؤكدة رفضها القاطع لفكرة أن تكون “زوجة ثانية”؛ حيث قالت دينا بوضوح وحسمت الجدل، بأنها لا يمكن أن تقبل بالزواج من رجل متزوج. موضحة: “أنا عمري ما أقبل أكون زوجة تانية، ومهما كانت الظروف، الموضوع بالنسبة لي مرفوض”. مؤكدة أن الزواج بالنسبة لها يقوم على الاحترام والثقة والعدل، وهذه القيم- في رأيها- لا يمكن أن تتحقق في ظل تعدد الزوجات.

وكشفت الفنانة، أنها مرّت بتجرِبة حين تعرّفت على شخص، وبعد فترة اكتشفت أنه متزوج؛ فابتعدت عنه فوراً. قائلة: “أول ما عرفت إن عنده زوجة، انسحبت فوراً. مش ممكن أرضى أكون سبب في خراب بيت أو وجع قلب ست تانية”.

وفي برنامج “فحص شامل” على قناة “الحياة”، قالت دينا الشربيني بكلّ وضوح، إنها لا تقبل بأن تكون “زوجة ثانية”. وأضافت: أن هناك استثناءً وحيداً، وهو في حالة انفصاله عن زوجته، وأن تكون لكلٍ منهما حياة مستقرة، وليس لديه زوجة حالية. مؤكدة: أن ما لا تحبه لنفسها، لا ترضى بأن تقع فيه غيرها.

كما ترى دينا الشربيني أن الزواج ليس مجرد ارتباط اجتماعي؛ بل مسؤولية مشتركة قائمة على المودّة والرحمة والالتزام. معتبرةً: أن دخول طرف ثالث في العلاقة الزوجية، يُفقدها معناها الأساسي.