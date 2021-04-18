دينا الشربيني تتعرض للإصابة خلال استضافتها في برنامج "رامز عقله طار"

أُصيبت الفنانة المصرية دينا الشربيني خلال استضافتها في برنامج ”رامز عقله طار“، الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر فضائية ”إم بي سي مصر“، كما أبدت ردة فعل عنيفة بعد اكتشافها المقلب.

وأثارت الشربيني شكوكًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول معرفتها بمقلب رامز جلال عقب خروجها من حوض السباحة الذي سقطت فيه كمكان آمن من الكابينة المُعَدّة خصيصًا لرفع الضيوف بعدما تعطلت وسط حالة من الرعب.

واستند المتابعون في شكوكهم إلى بدء دينا الشربيني بضرب رامز جلال قبل أن يكشف عن وجهه، حيث تحدث قبل الكشف عن وجهه، فبدأت ضربه قبل أن يحتوي الموقف.

وما أن تماسكت دينا الشربيني حتى أسقطت رامز جلال في ”حمام السباحة“، قبل أن يأخذها معه ويردد بأنهما سيموتان إذا استمرت في عنادها.

وكشف رامز جلال عن انتماء دينا الشربيني كرويًا، حيث تأكد أنها تشجع النادي الأهلي المصري، ودعا فريق برنامجه للتصفيق لها، ثم امتدح جمالها الطبيعي دون مكياج، وطلب منها أن تزيد من وزنها، حيث قال:“يا بنتي اتخني شوية وكُلي، دينا مش عجباني يا أُم دينا“.

وعندما قامت ”دينا الشربيني“ بدعوة محبيها لانتظار مشاهدتها في البرنامج انتهز رامز جلال الفرصة وأسقطها في ”حمام السباحة“ ليرد لها ما فعلته به.

وتعرضت دينا الشربيني للإصابة في البرنامج خلال بدايتها ”لعبة الألوان“، حيث ضربها رامز جلال بالبندقية قبل أن تصاب في فخذها، وتنسحب من اللعبة تمامًا، وتفشل محاولة رامز في استكمال ضربها دون رؤيتها له.

ويدور مقلب رامز جلال الجديد في إحدى مدن الملاهي الجديدة في مدينة الرياض في السعودية، حيثُ يستقبل النجوم الفنان السعودي حسن عسيري لإيهامهم أنه يقوم بتصوير برنامج معهم كدعاية للسياحة السعودية ثم يسقطون في فخ رامز جلال.