دينا تكشف عن حالتها الصحية بعد إصابتها بكورونا

كشفت الراقصة والفنانة المصرية دينا،الجمعة، عن تطورات حالتها الصحية، بعد إصابتها بفيروس “كورونا” المستجد.

وأوضحت أنها التقطت الفيروس التاجي بعد أن سافرت إلى مدينة أسوان بصحبة 4 من صديقاتها، بحسب موقع “إي تي بالعربي”.

وتابعت أنه بعد عودتها من هناك شعرت ببعض الأعراض الطفيفة، ما دعاها لإجراء التحاليل اللازمة، إلا أنها لم تظهر أي نتيجة، وذلك قبل أن تشتد عليها الأعراض وتشعر بـ”تكسير في العظام ورعشة”، بحسب قولها.

ومضت دينا قائلة إنها تأكدت من إصابتها بفيروس “كورونا” بعد إجرائها تحاليل دم وأشعة مقطعية على الصدر، كما أكدت المسحة التي أجرتها إصابتها بالفيروس.

وعن أبرز الأعراض التي تلازمها حاليا، أشارت دينا إلى أنها تشعر بالإعياء وعدم القدرة على السير الذي تشعر معه أنها ثقيلة في الحركة، فضلا ارتفاع في درجة الحرارة، والسعال الذي أثر على صوتها، الأمر الذي يمنعها من الحديث.

وأكدت أنها تلزم الفراش حاليا وتلتزم بالعزل المنزلي وبتعليمات الطبيب “حتى تمر أزمتها على خير”، بحسب وصفها، خاصة وأن حالتها لا تتطلب الذهاب الى المستشفى، على حد قولها.

وشددت دينا أنها “لن تستهين بعد شفائها من فيروس “كورونا” المستجد لأن إصابتها تسببت في ألمها نفسيا وجسديا، موضحة أن فيروس “كورونا” المستجد يؤثر على أعضاء الجسم بشكل سلبي إذا لم يتم علاجه بشكل صحيح”.

يشار إلى أن دينا أثارت الجدل مؤخرا بعد نشرها لفيديو نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي وتظهر فيه وهي تؤدي رقصة على ضفاف النيل.

وأضافت أنها “تحمست للفكرة بهدف تنشيط السياحة في الأقصر وأسوان، خاصة أن حسابها الرسمي يتابعه عدد كبير من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية”.