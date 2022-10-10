دينا حايك تعلن اصابتها بسرطان الثدي

أصيبت الفنانة اللبنانية دينا حايك، بـ سرطان الثدي من مرحلته الثالثة، وتتلقى العلاج بأحد المستشفيات منذ 6 أشهر.

وكشفت حايك عن إصابتها بمرض سرطان الثّدي من خلال إعادة نشر تغريدات تؤكد الخبر عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر.

وفي التّفاصيل، فأفادت التغريدات أنّ حايك مصابة بسرطان الثّدي منذ نحو 6 أشهر، وهي تخضع للعلاج في أحد مستشفيات بيروت، لمحاربة المرض الذي وصل إلى مراحل متقدمة.

وقد تفاعل الوسط الفني وجمهور دينا حايك بشكلٍ واسع مع خبر مرضها وتمنّوا لها الشفاء العاجل في تغريدات غزت منصات التواصل الإجتماعي.