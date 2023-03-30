دينا لـ "صوت بيروت إنترناشونال": مسلسل "حضرة العمدة" مثير للجدل

إلى جانب الرقص تجيد دينا التمثيل، فهي تشارك دائمًا بأعمال درامية تلاقي استحسان الجمهور، وهذا العام تخوض السباق الرمضاني من خلال مسلسل “حضرة العمدة”، حيث تقول لـ “صوت بيروت إنترناشونال”، إنّ “المسلسل قد يثير جدلاً واسعاً بالتزامن مع عرض الحلقات الأولى منه، لمجرد أنه من تأليف إبراهيم عيسى، الذي طالما أثارت أعماله السابقة حالة من الجدل بين الجمهور”.

وأضافت: “لا أخشى المشاركة في الأعمال المثيرة للجدل إطلاقاً”، موضحة أن “قصة إبراهيم عيسى، تدور أحداثها داخل قرية ليست موجودة من الأساس، وأهلها يعيشون في أجواء من الصراعات، فالبيئة الموجودة من وحي خيال المؤلف”.

وتدور الأحداث حول “صفية” التي تفوز بمنصب العمدة، في قرية “تل شبورة”، حيث تواجه انقسام القرية بين مؤيد ومعارض كون سيدة شابة تتولى منصبًا كان حكرًا على الرجال، ومن ثم تتصاعد الأحداث لتواجه كل تحديات الواقع.

ويناقش العمل، قضايا اجتماعية واقعية كثيرة وكيفية إيجاد حلول لها، أبرزها ختان الإناث، والهجرة غير الشرعية، وغسيل الأموال، وتجارة المخدرات وغيرها. وكشفت دينا تفاصيل الدور الذي تُجسده في “حضرة العمدة”، موضحة أنها تظهر في شخصية الشقيقة الكبرى لـ روبي، إلا أنهما سيدخلان في دائرة كبيرة من الصراعات، واصفة تلك الشخصية بقولها: “مركبة ولديها مشاكل كثيرة في حياتها بسبب العادات والتقاليد”.

وقالت إنها تخوفت لدرجة كبيرة فور قراءة الحلقات الأولى من المسلسل، مبررة ذلك بأن “إبراهيم عيسى يتطرق إلى قضايا وتفاصيل مسكوت عنها، إلا أنّ عادل أديب طمأننا ووصل لنا الأفكار بشكلٍ مريح”.

وأضافت أنّ “هذه هي المرة الأولى في حياتي التي أجسد فيها شخصية فلاحة، وكنت أعتقد في البداية أن الدور صعب للغاية، لكن سرعان ما اطمأن قلبي ووجدت الأمور تسير معي بسلاسة وتمكنت من الشخصية”.

وأشادت دينا بانتشار البطولة الجماعية في الدراما التلفزيونية، قائلة إن “الفكرة أثبتت نجاحها، رغم أنها ليست جديدة على الدراما كونها متواجدة منذ زمن طويل”.

وتابعت أن “أهم المسلسلات التي قُدمت في تاريخ الدراما المصرية، قائمة على البطولة الجماعية، لأنّ مفهوم الدراما ينجح بكثرة القصص والموضوعات المطروحة خلاله”. وقالت إن جميع الأبطال المشاركين في “حضرة العمدة” متعاونون لدرجة كبيرة، لرغبتهم في خروج العمل بشكل متميز واحترافي، فضلاً عن إيصال رسالة العمل الذي نقدمه للجمهور.

وأشارت إلى حرصها على متابعة مسلسل “الكبير أوي 7″، رغم انشغالها بتصوير مسلسلها، قائلة إنّ “مكي ناجح، ويعرف ماذا يريد الناس ويقدم أعماله بإتقان، كما أنني سأحاول مشاهدة أعمال أخرى، خصوصاً وأن هناك مسلسلات قوية هذا العام، والمنافسة ستكون شديدة”.

وتطرقت دينا، خلال الحوار إلى تجربتها الدرامية الثانية “السجل الأسود” الذي كان من المقرر عرضه أيضاً في رمضان 2023، إلا أنّه تأجل بسبب ضيق الوقت.

وقالت: “سوف استأنف التصوير عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المقبل”، بجانب فيلم جديد، قد تعاقدت عليه مؤخراً”، مؤكدة أنه سيُقدمها بشكلٍ جديد للجمهور، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيله لاحقاً.