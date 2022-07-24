ديوجو دالوت: يجب على لاعبي يونايتد إعداد أنفسهم لانتقادات المدرب الجديد "تن هاج"

قال ديوجو دالوت مدافع مانشستر يونايتد إن فريقه سيستفيد من الانتقادات اللاذعة من المدرب الجديد إريك تن هاج لأن استماعهم إلى حقائق “لا يريدون سماعها” سيؤدي في النهاية إلى تحسين الأداء.

وكان تن هاج غاضبا عندما أهدر يونايتد تقدمه بهدفين وتعادل 2-2 مع أستون فيلا في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد، وقال المدرب الهولندي إن فقدان التركيز “غير مقبول”.

وجاء التعادل بمثابة التعثر خلال الاستعداد للموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز بعد ثلاثة انتصارات متتالية، لكن دالوت قال إن نهج تن هاج الانضباطي ضروري لإعادة بناء الفريق، وسط رغبة في تجنب تكرار معاناة الموسم الماضي عندما احتل المركز السادس.

وقال دالوت للصحفيين “إنه منضبط. نحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين لذلك، ونكون مستعدين لسماع أشياء ربما لا نرغب في سماعها. لكنني أعتقد أن كل شيء من أجل الصالح العام للفريق وهذا الشيء الأكثر أهمية”.

وأضاف “نحن بحاجة إلى أن نكون استباقيين… بأن نقرأ المباراة، ونكن دائما على أهبة الاستعداد.

“من الناحية الذهنية، يجب أن نكون متواصلين معا طوال الوقت، ونأمل أن نتمكن من التحسن قليلا وبدء الموسم.

“أشعر أننا نبدأ من الصفر: مدرب جديد، أشياء جديدة، طاقة جديدة، لاعبون جدد قادمون ونتطلع للعب معهم أيضا. نحن بحاجة لبناء الفريق وطاقم العمل والنادي. الجميع متحدون ونريد المضي قدما”.

وسيخوض يونايتد مباراتين وديتين إضافيتين قبل انطلاق الموسم ضد أتلتيكو مدريد ورايو فايكانو قبل أن يبدأ مشواره في الدوري على أرضه أمام برايتون آند هوف ألبيون في السابع من أغسطس آب.