ديوغو جوتا يعزز موقعه لأفضل هدافي الدوري الإنجليزي ‏الممتاز لكرة ‏القدم

عزز مهاجم ليفربول ‏البرتغالي ديوغو جوتا، موقعه في وصافة أفضل هدافي الدوري الإنجليزي ‏الممتاز لكرة القدم، بعد مباراته أمام ضيفه ليستر سيتي، التي جمعتهما مساء أمس الخميس.‏

وأحرز ديوغو جوتا هدفي الفوز “للريدز” في مرمى فريق ليستر سيتي في اللقاء الذي جمعهما، ‏ضمن منافسات الجولة الـ24 من “البريمير ليغ”.‏

ورفع المهاجم البرتغالي رصيده إلى 12 هدفا ويحتل المركز الثاني في ترتيب أفضل هداف ‏الدوري، للموسم الجاري، مقلصا الفارق إلى 4 أهداف بينه وبين زميله في “الريدز” النجم ‏المصري محمد صلاح، الذي شارك في الشوط الثاني للمباراة، بعد التحاقه بالفريق قادما من ‏بطولة كأس أمم إفريقيا.‏

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن:‏

‏1- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 17 هدفا

‏2- البرتغالي ديوغو جوتا (ليفربول) – 12 هدفا

‏3- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام هوتسبير) – 9 أهداف

‏3- الإنجليزي جيمي فاردي (ليستر سيتي) – 9 أهداف

‏5- الإنجليزي ميشيل أنطونيو (وست هام يونايتد) – 8 أهداف

‏5- النيجيري إيمانويل دينيس (واتفورد) – 8 أهداف

‏5- البرازيلي رافينها (ليدز يونايتد) – 8 أهداف

‏5- البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) – 8 أهداف

‏5- السنغالي ساديو ماني (ليفربول) – 8 أهداف

‏5- الإنجليزي إيميل سميث روي (أرسنال) – 8 أهداف

‏11- البرتغالي برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) – 7 أهداف

‏11- الإنجليزي جارود بوين (وست هام يونايتد) – 7 أهداف

‏11- البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) – 7 أهداف

‏11- الإنجليزي كونور كالاغر (كريستال بالاس) – 7 أهداف

‏11- الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي) – 7 أهداف

‏11- الفرنسي نيال موباي (برايتون) – 7 أهداف

‏11- الإنجليزي ماسون مونت (تشيلسي) – 7 أهداف

‏11- الإنجليزي رحيم سترلينغ (مانشستر ستي) – 7 أهداف

‏11- البرتغالي برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) – 7 أهداف

‏20- الألباني أرماندو بروخا (ساوثهامبتون) – 6 أهداف

‏20- الإيفواري ماكسويل كورنيه (بيرنلي) – 6 أهداف

‏20- الفرنسي أودسون إدوارد (كريستال بالاس) – 6 أهداف

‏20- الإيطالي جورجينيو (تشيلسي) – 6 أهداف

‏20 الإنجليزي جيمس مأودسون (ليستر سيتي) – 6 أهداف

‏20- الفنلندي تيمو بوككي (نورويتش سيتي) – 6 أهداف

‏20- الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال) – 6 أهداف

‏20- الإنجليزي إيفان تونييه (برينتفورد) – 6 أهداف

‏20- الإنجليزي جيمس وارد-براوس (ساوثهامبتون) – 6 أهداف

‏20- الإنجليزي كاليوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد) – 6 أهداف

‏20- الإيفواري ويلفريد زاها (كريستال بالاس) – 6 أهداف

‏31- الإسكتلندي تشي آدمز (ساوثهامبتون) – 5 أهداف

‏31- الجزائري سعيد بن رحمة (وست هام يونايتد) – 5 أهداف

‏31- الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي) – 5 أهداف

‏31- الإسباني بابلو فورنالس (وست هام يونايتد) – 5 أهداف

‏31- الإنجليزي ديماراي غراي (إيفرتون) – 5 أهداف

‏31- الإنجليزي ماسون غرينوود (مانشستر يونايتد) – 5 أهداف

‏31- الإنجليزي هاري كين (توتنهام) – 5 أهداف

‏31- النرويجي جوشوا كينغ (واتفورد) – 5 أهداف

‏31- البلجيكي روميلو لوكاكو (تشيلسي) – 5 أهداف

‏31- الإنجليزي جاكوب رامزي (أستون فيلا) – 5 أهداف

‏31- الفرنسي آلان سانت ماكسيمين (نيوكاسل يونايتد) – 5 أهداف

‏31- السنغالي إسماعيلا سار (واتفورد) – 5 أهداف

‏31- البلجيكي يوري تيليماس (ليستر سيتي) – 5 أهداف

‏31- الإنجليزي أولي واتكينز (ليستر سيتي) – 5 أهداف.‏