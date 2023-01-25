ديوكوفيتش: أحاول تقديم أفضل ما لدي خاصة في البطولات الكبرى

قال الصربي نوفاك ديوكوفيتش إنه يشعر بحافز إضافي في سعيه للفوز ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس هذا الموسم بعد ترحيله من أستراليا العام الماضي وإصابته في عضلات الفخذ الخلفية تعرض لها في بطولة أديليد وألقت بظلالها على مسيرته في ملبورن بارك.

وقررت أستراليا ترحيل ديوكوفيتش، الذي فاز بأولى البطولات الأربع الكبرى تسع مرات، قبل عام لعدم حصوله على التطعيم ضد فيروس كورونا وسط استهجان من الأستراليين الذين واجهوا حزمة من أكثر إجراءات الإغلاق صرامة بعد تفشي الفيروس.

وعاد ديوكوفيتش هذا العام للمنافسة على اللقب بعدما ألغت السلطات منعه من الدخول لمدة ثلاث سنوات.

ورغم أن اللاعب الصربي يعاني من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية تعرض لها في طريقه للفوز ببطولة أديليد الدولية، فإنه يتقدم بخطوات ثابتة نحو لقبه رقم 22 في البطولات الأربع الكبرى.

وأبلغ ديوكوفيتش الصحفيين بعد فوزه 6-1 و6-2 و6-4 على الروسي أندريه روبليف في دور الثمانية “دائما ما أحاول تقديم أفضل ما في جعبتي، خاصة في البطولات الأربع الكبرى ففي هذه المرحلة من مسيرتي، هذه هي البطولات الأهم بالطبع”.

وقال “لكن بوسعك أن تقول إن هناك شيئا إضافيا هذا العام نعم. يمكن القول إن ذلك بسبب الإصابة أو ما حدث العام الماضي. أردت فقط أن أبلي بلاء حسنا”.

وأضاف “حتى الآن، سجلي مثالي على الملاعب الصلبة في أستراليا، في أديليد وهنا. تحسن مستواي وأنا في أفضل وضع ممكن في الوقت الراهن”. (