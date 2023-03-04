ديوكوفيتش قد يغيب عن بطولتي إنديان ويلز وميامي للعام الثاني

يأمل الاتحاد الأمريكي للتنس وبطولة أمريكا المفتوحة في أن ينجح نوفاك ديوكوفيتش في محاولته لدخول البلاد بعد أن تقدم اللاعب الصربي، الذي لم يحصل على تطعيم ضد كوفيد-19، بطلب للحصول على تصريح خاص الشهر الماضي.

وقال ديوكوفيتش، أحد أبرز الرياضيين غير المحصنين ضد فيروس كورونا، الأسبوع الماضي إنه يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية بعد فترة وجيزة من التقدم بطلب لدخول الولايات المتحدة للمنافسة في بطولات إنديان ويلز وميامي هذا الشهر.

وقال حساب الاتحاد الأمريكي على تويتر الليلة الماضية “نوفاك ديوكوفيتش هو أحد أعظم الأبطال الذين عرفتهم رياضتنا على الإطلاق”.

وأضاف بيان الاتحاد “يأمل اتحادا أمريكا للتنس وبطولة أمريكا المفتوحة في أن ينجح نوفاك في التماسه لدخول البلاد وأن يتمكن المشجعون من رؤيته مرة أخرى في إنديان ويلز وميامي”.

ومن غير المتوقع رفع مطلب الحصول على اللقاح للمسافرين الأجانب قبل بدء بطولة إنديان ويلز يوم الخميس المقبل وميامي المفتوحة في وقت لاحق من هذا الشهر، مما يعني أن ديوكوفيتش قد يغيب عن البطولتين للعام الثاني على التوالي.

وقالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في يناير كانون الثاني الماضي إنها سترفع إعلانات الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا في 11 مايو ايار، لكن ديوكوفيتش – المدرج على قائمة المشاركين في إنديان ويلز – قال إنه قدم الوثائق المطلوبة للحصول على تصريح خاص بدخول البلاد.

وقال تومي هاس، مدير بطولة إنديان ويلز، في يناير كانون الثاني إنه سيكون “عارا” إذا لم يُسمح لديوكوفيتش بالمنافسة هذا العام بعد أن غاب اللاعب الصربي أيضا عن بطولة أمريكا المفتوحة العام الماضي.

وعزز اللاعب البالغ عمره 35 عاما رقمه القياسي بفوزه لقبه العاشر في بطولة أستراليا المفتوحة و22 في البطولات الأربع الكبرى في يناير الماضي.