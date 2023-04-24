ديوكوفيتش وشفيونتيك في الصدارة... وأُنس جابر في المركز الرابع

حافظ النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش على موقعه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي كرة المضرب المحترفين في النسخة الصادرة اليوم الإثنين، والتي شهدت صعود الروسي دانييل مدفيديف من المركز الرابع إلى الثالث.

بدوره، بقي النجم الإسباني كارلوس ألكاراز، المتوج الأحد بلقب دورة برشلونة على حساب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، في المركز الثاني.

وحافظ الدنماركي هولغر رونه، المتوج أخيراً بلقب دورة ميونيخ، على موقعه في المركز السابع.

وفي ما يأتي تصنيف اللاعبين:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش برصيد 7135 نقطة

2- الإسباني كارلوس ألكاراز (6770)

3- الروسي دانييل مدفيديف (5240)

4- النروجي كاسبر رود (5210)

5- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس (5195)

6- الروسي أندري روبليف (4280)

7- الدنماركي هولغر رونع (4070)

8- الإيطالي يانيك سينر (3615)

9- الكندي فيليكس أوجه أليازيمي (3405)

10- الأميركي تايلور فريتز (3290)

أُنس جابر رابعة

لدى السيدات، واصلت النجمة البولندية إيغا شفيونتيك تربعها على صدارة التصنيف العالمي، كما حافظت النجمة التونسية أُنس جابر على موقعها في المركز الرابع.

وتحتل شفيونتيك، التي حافظت على لقب دورة شتوتغارت، الأحد، الصدارة بفارق كبير أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا، الثانية، والتي خسرت أمام شفيونتيك في نهائي الدورة الألمانية.

ولم تشهد المراكز الأولى أي تغييرات، بينما صعدت التشيكية كارولينا بليسكوفا من المركز الـ17 إلى الـ15، وارتقت إيكاترينا ألكسندروفا من المركز الـ18 إلى الـ17.

وهنا تصنيف اللاعبات:

1- البولندية إيغا شفيونتيك برصيد 8975 نقطة

2- البيلاروسية أرينا سابالينكا (6891)

3- الأميركية جيسيكا بيغولا (5735)

4- التونسية أنس جابر (5116)

5- الفرنسية كارولين غارسيا (5030)

6- الأميركية كوكو غوف (4400)

7- الكازاخستانية إيلينا ريباكينا (4305)

8- الروسية داريا كستكينا (3505)

9- اليونانية ماريا ساكاري (3191)

10- التشيكية بترا كفيتوفا (3162).