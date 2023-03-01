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ديوكوفيتش يتأهل لدور الثمانية ببطولة دبي للتنس

منذ 5 دقائق
نوفاك ديوكوفيتش

نوفاك ديوكوفيتش

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تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى دور الثمانية ببطولة دبي للتنس بفوزه، الأربعاء، 6-2 و6-3 على تالون جريكسبور ليعود لأفضل مستوياته في البطولة التي فاز بها خمس مرات.

وبعد فوزه بشق الأنفس على التشيكي الصاعد من التصفيات توماش ماخاتش في ثلاث مجموعات بالأمس، قدم ديوكوفيتش أداء قويا ليحسم المجموعة الأولى بعدما كسر إرسال منافسه مرتين.

ولم يرغب ديوكوفيتش في إهدار مزيد من الوقت بعدما تأخر انطلاق المجموعة الثانية مرتين بسبب هطول الأمطار، إذ قدم أداء هجوميا في رد الإرسال في بدايتها.

وقدم ديوكوفيتش مجموعة من الضربات المتقنة ليتقدم 4-صفر في المجموعة الثانية.

وتمكن جريسكبور من الفوز بشوط واحد قبل أن يخسر المصنف الأول عالميا شوط إرساله بعدما ارتكب خطأ مزدوجا على الإرسال لكن ديوكوفيتش حسم المباراة لصالحه.

وقال ديوكوفيتش “لقد كانت أمسية رائعة بالنسبة لي. بالأمس، كان علي أن أبذل جهدا كبيرا لأحقق الفوز”.

وأضاف “الليلة، منذ البداية كانت ضرباتي دقيقة. قدمت أداء أفضل. ربما لم أقدم أفضل أداء في آخر ثلاثة أو أربعة أشواط لحسم المباراة، لكنني تمكنت من لعب الإرسال بصورة جيدة في النهاية”.

ويواجه ديوكوفيتش في الدور المقبل بافل كوتو أو هوبرت هوركاتش.

وفي وقت سابق اليوم، أنقذ الروسي أندريه روبليف حامل اللقب خمس نقاط لخسارة المباراة ليحقق فوزا مثيرا 1-6 و7-6 و7-6 على أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا ليواجه وتيك فان دي زاندسخولب في الدور المقبل.

كما تأهل لورينتسو سونيجو إلى دور الثمانية بفوزه 7-6 و6-4 على فيلكس أوجيه-ألياسيم المصنف الرابع في البطولة.

ويواجه سونيجو منافسه ألكسندر زفيريف المصنف السابع في البطولة الذي تغلب 7-5 و6-4 على كريستوفر أوكونيل ليصل إلى دور الثمانية للمرة الأولى منذ قبل نهائي فرنسا المفتوحة حيث تعرض لإصابة خطيرة في الكاحل.

    المصدر :
  • رويترز

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