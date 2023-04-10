ديوكوفيتش يتطلع للعودة للألقاب من بوابة مونت كارلو

يطمح نوفاك ديوكوفيتش لمسيرة جيدة في مونت كارلو بعد أن بدأ استعداده مبكرا لموسم بطولات الملاعب الرملية للتنس عقب اضطرار المصنف الأول عالميا للغياب عن بطولات الولايات المتحدة في الشهر الماضي.

ولم يتمكن ديوكوفيتش (35 عاما)، الرافض للتطعيم ضد كوفيد-19، من دخول الولايات المتحدة بعد رفض طلبه بالحصول على تصريح خاص للمشاركة في بطولتي إنديان ويلز وميامي. وكان آخر ظهور لبطل أستراليا المفتوحة في منافسات اللعبة في مطلع مارس آذار حين خسر في قبل نهائي بطولة دبي، وقال إن الغياب ساعده في التركيز في بطولة مونت كارلو التي غادرها من الدور الثاني في العام الماضي.

وأضاف بطل مونت كارلو في 2013 و2015 الذي سيواجه ماكنزي مكدونالد أو لاعب صاعد من التصفيات “تدربت أكثر في الملاعب الرملية وهذا أمر إيجابي”.

وتابع “لم أحقق نجاحا كبيرا في مونت كارلو خلال الموسمين الماضيين ولم ألعب بشكل رائع هناك، لذا أتمنى أن تكون انطلاقة موسم البطولات في الملاعب الرملية أفضل من الأعوام السابقة وأن استعيد مستواي”.

وفي ظل غياب رافا نادال عن مونت كارلو للإصابة سيطمح ديوكوفيتش لرفع مستواه قبل أن يستهدف لقبه 23 بالبطولات الأربع الكبرى وتخطي منافسه الإسباني على أرض فرنسا المفتوحة.

ويرى اللاعب الصربي، الذي يتدرب في موناكو، أن بعض الراحة بالمنزل ستساعده في تعزيز رقمه القياسي بالحصول على 39 لقبا للأساتذة من فئة ألف نقطة.