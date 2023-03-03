ديوكوفيتش يتلقى أول خسارة في الموسم بسقوطه أمام الروسي "ميدفيديف"

تلقى الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا أول خسارة في الموسم بسقوطه في قبل نهائي بطولة دبي للتنس أمام الروسي دانييل ميدفيديف 6-4 و6-4 (الجمعة 3-3-2023) ليتأهل لمواجهة أندريه روبليف حامل اللقب على أمل تحقيق ثالث لقب في ثلاثة أسابيع.

وكسر ميدفيديف، بطل روتردام والدوحة، إرسال منافسه، الذي ارتكب العديد من الأخطاء، مرتين قبل أن يحسم المجموعة الأولى بضربة أمامية قوية.

وفي أول بطولة يشارك فيها بعد فوزه بلقبي أديليد وأستراليا المفتوحة، استهل ديوكوفيتش مشواره بفوز بشق الأنفس على التشيكي الصاعد من التصفيات توماش ماخاتش لكنه مستواه تحسن مع تقدمه في البطولة.

وفي قبل النهائي، تحسن أداء ديوكوفيتش (35 عاما) بعد تأخره 5-2 في المجموعة الأولى لكنه فقد إرساله في بداية المجموعة الثانية.

وكانت هذه البداية المثالية لميدفيديف الذي استغل الفرصة ليتقدم 4-2 في النتيجة ويمضي لتحقيق خامس فوز على ديوكوفيتش في 14 مباراة جمعت بينهما والانتصار رقم 13 على التوالي.

وقال ميدفيديف، بطل أمريكا المفتوحة 2021، “عندما تواجه نوفاك، عليك أن تقدم أفضل مستوياتك وتأمل ألا يكون في أفضل حالاته فإذا كان موفقا… حصد 22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى لذا ستكون المواجهة صعبة وفوزك ليس مؤكدا”.

وأضاف “أنا سعيد بأنني تمكنت من تقديم أداء أفضل منه… حافظت على هدوئي وأنا سعيد جدا بالوصول إلى النهائي”.

وتابع “كنت أشعر أنني بحالة رائعة قبل هذه المباراة، لكن شعوري أسوأ بعض الشيء الآن. كلما واجهت نوفاك، تكون المباراة صعبة بدنيا. الكثير من التبادلات. كان الطقس أكثر رطوبة اليوم ولم يكن سعيدا بالتعرق، ولم أكن سعيدا بالتعرق”.

وأردف “دائما ما خضنا معارك ضارية وأتطلع للمعركة التالية”.

وفي وقت سابق، تأهل الروسي روبليف إلى النهائي بعدما تغلب للمرة الأولى في مسيرته على ألكسندر زفيريف بنتيجة 6-4 و7-6 بعدما أهدر خمس فرص لحسم الفوز.

وقال روبليف، الذي يسعى للفوز بلقبه رقم 13 في بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين غدا السبت “كنت أعتقد أن المباراة ستمتد لمجموعة ثالثة. كنت أستعد ذهنيا لذلك، لكن بصورة ما تمكنت من إنقاذ نقطة خسارة المجموعة”.

وكان هذا الظهور الأول لزفيريف في قبل النهائي منذ إصابته في الكاحل في فرنسا المفتوحة. وقدم اللاعب الألماني لمحات من الأداء الذي مكنه من الوصول إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي العام الماضي.

لكن روبليف رفع المستوى ليتجنب المتاعب.

وقال “سنحت لي بعض النقاط لحسم المباراة، لكنه لعب بصورة جيدة. عندما كانت النتيجة 9-9 (في الشوط الفاصل) استقبلت الإرسال بصورة جيدة وقلت في نفسي: حسنا، فلنحاول الحسم هنا. وفزت بتبادل جنوني وكنت محظوظا”.