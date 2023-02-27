ديوكوفيتش يستعد لبطولة دبي ويحتفل برقم قياسي جديد

قال نوفاك ديوكوفيتش إنه لم يعد يشعر بأي ألم بعد تعافيه من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، بينما يستعد لخوض بطولة دبي للتنس هذا الأسبوع بعد أن أحرز الشهر الماضي لقب أستراليا المفتوحة لعاشر مرة.

وعانى ديوكوفيتش من تمزق في عضلات الفخذ الخلفية في طريقه للفوز ببطولة أديليد، وقبل أن يحرز لقبه 22 في البطولات الأربع الكبرى في ملبورن بارك ليتساوى مع رافائيل نادال.

وأكد اللاعب الصربي البالغ عمره 35 عاما أنه لم يكن متأكدا حتى قبل أيام قليلة من مشاركته في بطولة دبي، لكنه اجتاز كل اختبارات اللياقة.

وقال ديوكوفيتش “قضيت أسبوعين دون لعب التنس. حصلت في الأيام القليلة الماضية على أكبر قدر ممكن من التدريب لاستعادة لياقتي وحتى أتمكن من المنافسة في مستويات مرتفعة”.

وأضاف “لم أشعر بألم في الملعب منذ أسبوع. لقد اقتربت من الجاهزية بنسبة 100 بالمئة. لا أزال بعيدا عن المباريات وحساسية الوجود في الملعب، لكن الشيء المهم هو عدم الشعور بألم. لا يوجد عائق يقف في طريق تحركي داخل الملعب”.

وتابع “بعد كل إصابة، يستغرق الأمر وقتا حتى يعود التوازن، وتحدث التعديلات المطلوبة داخل الملعب. يستغرق الأمر وقتا للتحرك بسلاسة دون عناء وعدم التفكير فيما إذا كان سيحدث أي شيء”.

ويبدأ ديوكوفيتش بطولة دبي بعد أن دخل أسبوعه رقم 378 بصفة عامة في صدارة التصنيف العالمي، متجاوزا الألمانية شتيفي جراف، في كونه أكثر اللاعبين تربعا على القمة في اللعبة.

وقال ديوكوفيتش “إنه لأمر لا يصدق أن تكون كل تلك الأسابيع العديدة في صدارة التصنيف، لمعادلة رقم جراف أحد أفضل العظماء في تاريخ اللعبة.. مجرد أن أكون من بين هذه الأسماء الأسطورية هو أمر مذهل. أنا فخور بذلك”.

ويلتقي ديوكوفيتش مع التشيكي توماس ماتشاك في الدور الأول غدا الثلاثاء.