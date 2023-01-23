الأثنين 1 رجب 1444 ﻫ - 23 يناير 2023 |
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ديوكوفيتش يسحق دي مينو ويبلغ دور الثمانية في ملبورن

منذ دقيقتين
نوفاك ديوكوفيتش

نوفاك ديوكوفيتش

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سحق نوفاك ديوكوفيتش منافسه الأسترالي أليكس دي مينو 6-2 و6-1 و6-2 اليوم الإثنين، ليبلغ دور الثمانية في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس مع استمرار محاولته لتعزيز رقمه القياسي وحصد لقبه العاشر.

وبعد بداية قوية للمباراة، تقدم ديوكوفيتش المصنف الرابع 4-2 بعدما وضع دي مينو الكرة في الشبكة، واستغل اللاعب الصربي هذا الزخم، وكسر إرسال منافسه مجددا ليفوز بأول مجموعة.

ولم يمنح ديوكوفيتش، الذي لم يخسر في ملبورن بارك منذ الدور الرابع في 2018، منافسه دي مينو أي فرصة للعودة في ملعب رود ليفر، وأمطر منافسه بالضربات المتنوعة في الجانبين.

وبعد الفوز بأول مجموعتين، وعدم ظهور أي آثار على معاناة ديوكوفيتش من إصابة سابقة في عضلات الفخذ الخلفية، بدأ اللاعب الصربي المجموعة الثالثة بكل قوة وتقدم 4-صفر قبل أن يحسم المواجهة ويتأهل لمواجهة أندريه روبليف المصنف الخامس.

    المصدر :
  • رويترز

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