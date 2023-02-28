ديوكوفيتش يفوز بشق الأنفس بمباراته الافتتاحية في دبي للتنس

انتصر نوفاك ديوكوفيتش مع عودته لبطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين عقب فوزه بلقب أستراليا المفتوحة لكنه بذل مجهودا كبيرا للتغلب على التشيكي الصاعد من التصفيات توماش ماخاتش 6-3 و3-6 و7-6 في مباراته الافتتاحية ببطولة دبي، الثلاثاء.

وكان ديوكوفيتش، الذي تخطى الرقم القياسي لشتيفي جراف باعتباره أكثر لاعب تصدر التصنيف العالمي لأكبر عدد من الأسابيع بعد أن بدأ أسبوعه 378 على عرش تنس الرجال، يتحرك بسهولة ولم يظهر أي آثار لتمزق في عضلات الفخذ الخلفية عانى منه في ملبورن بارك الشهر الماضي.

لكن كانت هناك بعض علامات الصدأ خاصة على إرسال ديوكوفيتش الذي خذله في منتصف المجموعة الأولى قبل أن يستعيد السيطرة.

وكان بطل دبي خمس مرات في موقف صعب حين تأخر 3-صفر في المجموعة التالية بعد أن خسر إرساله مرة أخرى وارتكب 16 خطأ سهلا ليسمح لمنافسه التشيكي صاحب الضربات القوية بدفع المجموعة لشوط فاصل.

وبدأ ماخاتش يعاني من مشكلة في رسغه الأيمن مطلع المجموعة الثالثة وانقض ديوكوفيتش عليه ليتقدم 3-1 لكن اللاعب التشيكي عاد بكسر للإرسال ليعادل النتيجة 4-4 ببعض الضربات الرائعة.

وتراجع ماخاتش أولا في الشوط الفاصل ولم يكن ديوكوفيتش بحاجة إلى دعوة أخرى ليحبط انتفاضة المصنف 130 عالميا ويمدد سلسلة انتصاراته في 2023 إلى 13 مباراة.

وقال ديوكوفيتش “توماش لم يلعب مثل المصنف 130 عالميا. قدم مباراة رائعة ويستحق كل التصفيق. سبب لي كل أنواع المشاكل.

“بدنيا يمكنني أن أكون أفضل. دائما أطالب نفسي بأعلى المستويات. عانيت من إصابة واحتجت لبعض الوقت. آمل أن يتحسن أدائي مع تقدم البطولة”.

وسيلعب ديوكوفيتش في الدور التالي مع تالون جريكسبور من هولندا.

وكان المصنف الثالث دانييل ميدفيديف بطل روتردام والدوحة قد تأهل في وقت سابق إلى الدور التالي بعد فوزه على الإيطالي ماتيو أرنالدي 6-4 و6-2.

وخاض فيلكس أوجيه-ألياسيم مباراة أكثر صعوبة أمام الأمريكي مكسيم كريسي لكن المصنف الرابع انتصر 7-6 و3-6 و6-3 بينما ودع كارين ختشانوف، الذي بلغ قبل النهائي في ملبورن، بطولة دبي بالخسارة أمام بوتيك فان دي زاندسخولب 7-5 و6-2.