الثلاثاء 8 شعبان 1444 ﻫ - 28 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ديوكوفيتش يفوز بشق الأنفس بمباراته الافتتاحية في دبي للتنس

منذ 7 دقائق
نوفاك ديوكوفيتش

نوفاك ديوكوفيتش

A A A
طباعة المقال

انتصر نوفاك ديوكوفيتش مع عودته لبطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين عقب فوزه بلقب أستراليا المفتوحة لكنه بذل مجهودا كبيرا للتغلب على التشيكي الصاعد من التصفيات توماش ماخاتش 6-3 و3-6 و7-6 في مباراته الافتتاحية ببطولة دبي، الثلاثاء.

وكان ديوكوفيتش، الذي تخطى الرقم القياسي لشتيفي جراف باعتباره أكثر لاعب تصدر التصنيف العالمي لأكبر عدد من الأسابيع بعد أن بدأ أسبوعه 378 على عرش تنس الرجال، يتحرك بسهولة ولم يظهر أي آثار لتمزق في عضلات الفخذ الخلفية عانى منه في ملبورن بارك الشهر الماضي.

لكن كانت هناك بعض علامات الصدأ خاصة على إرسال ديوكوفيتش الذي خذله في منتصف المجموعة الأولى قبل أن يستعيد السيطرة.

وكان بطل دبي خمس مرات في موقف صعب حين تأخر 3-صفر في المجموعة التالية بعد أن خسر إرساله مرة أخرى وارتكب 16 خطأ سهلا ليسمح لمنافسه التشيكي صاحب الضربات القوية بدفع المجموعة لشوط فاصل.

وبدأ ماخاتش يعاني من مشكلة في رسغه الأيمن مطلع المجموعة الثالثة وانقض ديوكوفيتش عليه ليتقدم 3-1 لكن اللاعب التشيكي عاد بكسر للإرسال ليعادل النتيجة 4-4 ببعض الضربات الرائعة.

وتراجع ماخاتش أولا في الشوط الفاصل ولم يكن ديوكوفيتش بحاجة إلى دعوة أخرى ليحبط انتفاضة المصنف 130 عالميا ويمدد سلسلة انتصاراته في 2023 إلى 13 مباراة.

وقال ديوكوفيتش “توماش لم يلعب مثل المصنف 130 عالميا. قدم مباراة رائعة ويستحق كل التصفيق. سبب لي كل أنواع المشاكل.

“بدنيا يمكنني أن أكون أفضل. دائما أطالب نفسي بأعلى المستويات. عانيت من إصابة واحتجت لبعض الوقت. آمل أن يتحسن أدائي مع تقدم البطولة”.

وسيلعب ديوكوفيتش في الدور التالي مع تالون جريكسبور من هولندا.

وكان المصنف الثالث دانييل ميدفيديف بطل روتردام والدوحة قد تأهل في وقت سابق إلى الدور التالي بعد فوزه على الإيطالي ماتيو أرنالدي 6-4 و6-2.

وخاض فيلكس أوجيه-ألياسيم مباراة أكثر صعوبة أمام الأمريكي مكسيم كريسي لكن المصنف الرابع انتصر 7-6 و3-6 و6-3 بينما ودع كارين ختشانوف، الذي بلغ قبل النهائي في ملبورن، بطولة دبي بالخسارة أمام بوتيك فان دي زاندسخولب 7-5 و6-2.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

عروس- تعبيرية
حادثة غريبة.. عروس تتوفى أثناء مراسم زفافها فتحل أختها محلها
ريهام حجاج
بالصورة.. ريهام حجاج تروج لمسلسلها "جميلة"
رافائيل نادال
نادال ينسحب من بطولة إنديان ويلز للتنس

الأكثر قراءة

طوني نمر
الكشف عن تحرّك الفالق الشمالي لخليج الإسكندرون.. كيف سيتأثّر لبنان؟
الشابة اللبنانية كريستا ماريا أبو عقل
إنجاز فنيّ جديد.. شابة لبنانيّة تفوز على منافسها في "ذا فويس" كندا
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
العالم الهولندي يضرب من جديد.. هل من زلزال هائل خلال أسبوع؟