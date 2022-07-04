ديوكوفيتش ينتقد مواعيد ويمبلدون المتأخرة

قال نوفاك ديوكوفيتش إن مواعيد بدء المباريات المسائية في نادي عموم إنجلترا يحول ويمبلدون إلى بطولة للتنس داخل القاعات.

وفاز حامل اللقب على تيم فان ريتهوفن، المشارك ببطاقة دعوة، خلال أربع مجموعات في الملعب الرئيسي ليل الأحد في مباراة انتهت في الساعة 10:40 بالتوقيت المحلي (0940 بتوقيت جرينتش).

وأبلغ ديوكوفيتش الصحفيين “لا أجد سببا لماذا لا تلعب المباريات في وقت مبكر أكثر”.

وتابع اللاعب الصربي الذي يواجه يانيك سينر في دور الثمانية “اذا كنت آخر من يلعب في الجدول ستخوض المباراة تحت السقف المتحرك وهذا يغير الأجواء وأسلوب اللعب وطريقة التحرك بالملعب، يصبح أكثر انزلاقا، والإضاءة تختلف.

“إنها بطولة داخل القاعات حقا في معظم الحالات عندما تخوض آخر مباراة بالجدول في الملعب الرئيسي أو الملعب رقم 1”.

ودافعت سالي بولتون، الرئيس التنفيذي لنادي عموم إنجلترا عن جدول مباريات ويمبلدون وقالت اليوم الاثنين إنه لا توجد خطط في الوقت الحالي لبدء المباريات بشكل مبكر.

وأبلغت بولتون الصحفيين “واقع إدارة مسابقة للتنس يعني أنه بمجرد بدء منافسات اليوم، فإنك لا تعرف متى سينتهي هذا اليوم.. هذا شيء لا يمكن توقعه على الإطلاق”.

وأضافت “أعتقد أنه من المفهوم أن يعبر اللاعبون عن وجهة نظرهم في تجربتهم في البطولة، ونحن بكل تأكيد نأخذ في الاعتبار كل ذلك عندما نفكر في طريقة التخطيط لأيام المسابقة”.

وتابعت “لم تحدث تغييرات كبيرة على الجدول. سنأخذ دائما في اعتبارنا وجهات النظر التي نتلقاها”.

احتفال المئوية

تأجلت انطلاقة مباراة ديوكوفيتش أكثر بسبب احتفالية بمئوية الملعب الرئيسي وتكريم العديد من الأبطال السابقين للمسابقة.

وواصل بطل ويمبلدون ست مرات “كانت مناسبة خاصة بالطبع. شرف لي وأنا سعيد جدا بأن أشكل جزءا منها وهي من اللحظات الاستثنائية التي يعيشها لاعب التنس.

“لكن أعتقد أن معظم اللاعبين يتفقون على الأرجح في الرغبة في اللعب مبكرا أكثر بالملعب الرئيسي”.

ورغم أن المباريات المتأخرة شائعة في أستراليا وأمريكا المفتوحة لم تتمكن ويمبلدون من استضافة مباريات في الظلام قبل تركيب السقف المتحرك والأضواء الكاشفة في الملعب الرئيسي في نسخة 2009.

وهذا العام أصبحت المباريات تقام في كل أيام البطولة 14 لتنتهي عادة الحصول على راحة يوم الأحد بمنتصف البطولة من أجل راحة العشب.

وواصل ديوكوفيتش “نظرا لحدوث تغييرات هذا العام لم نعتقد أننا سنراها في ويمبلدون لماذا لا يتم تقديم المباريات لنصف ساعة أو ساعة؟ اعتقد أن هذا ربما سيساعد في إنهاء المباريات دون استخدام السقف”.