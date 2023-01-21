ديوكوفيتش يهزم ديميتروف ليواصل مشواره في أستراليا المفتوحة

واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش مشواره نحو لقبه العاشر في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بتغلبه 7-6 و6-3 و6-4 على البلغاري جريجور ديميتروف ليتأهل إلى دور الستة عشر، السبت، لكن المخاوف بشأن الإصابة التي يعاني منها في عضلات الفخذ الخلفية بالساق اليسرى تزايدت.

وقال اللاعب، الساعي للفوز باللقب 22 في البطولات الأربع الكبرى لمعادلة الرقم القياسي لرافائيل نادال، إن حالته البدنية كانت “متذبذبة” خلال المباراة التي استمرت ثلاث ساعات وسبع دقائق وشهدت صحوة متأخرة من ديميتروف الذي كان يأمل في تحقيق ثاني انتصار على ديوكوفيتش في 11 مباراة بينهما، لكن بلا جدوى.

ولم يبد أن ديوكوفيتش كان يتحرك بحرية في مجموعة أولى متقلبة تقدم فيها بكسر للإرسال وأهدر ثلاث فرص لحسم المجموعة في الشوط التاسع قبل أن يخسر شوط إرساله لكنه حسم المجموعة في شوط فاصل.

وأبلغ ديوكوفيتش الصحفيين بأن الشوط الفاصل “كان بأهمية أي شوط آخر. لكن أعتقد أنها ربما كانت واحدة من أهم اللحظات في المباراة”.

وتابع “الفوز في الشوط الفاصل والتقدم في المباراة بمجموعة واحدة. هناك فارق كبير بين التقدم بمجموعة والتأخر بمجموعة. ذهنيا وبدنيا… كانت حالة ساقي متذبذبة نوعا ما”.

وأضاف “لقد وجدت طريقة للفوز بمثل هذه المباراة المثيرة، معركة كبرى استمرت على مدار ثلاث ساعات بمجموعاتها الثلاث. لو كنت قد خسرت واحدة من تلك المجموعات، كان من الممكن أن تطول المباراة. وحده الرب يعرف إلى متى ستطول.

“تجاوزت بعض المباريات خمس ساعات في هذه البطولة. بدت أن هذه ستكون إحداها. أنا محظوظ بالفوز في ثلاث مجموعات متتالية”.

توقف للعلاج

لعب ديوكوفيتش بشراسة هجومية أكبر بعد توقف لتلقي العلاج ووضع الضغط على منافسه من خلال رد الإرسال بقوة ليتقدم 4-2 على حساب ديميتروف المصنف 27 في البطولة، وضاعف تقدمه بمجموعتين دون رد.

وبدا أن ديوكوفيتش، الذي قد يكون خصما عنيدا حتى وهو ليس في أفضل حالاته البدنية، يتحرك بأريحية أكبر بعض الشيء في المجموعة الثالثة وكسر إرسال منافسه مرتين قبل أن يعرج في طريقه لمقعده وخضع للعلاج مجددا بعد التقدم 4-1.

ورغم الأخطاء الكثيرة التي ارتكبها ديميتروف، والتي بلغ مجموعها 50، فإنه لم يفقد الأمل وفاز بالشوطين التاليين مع ارتفاع تأوهات ديوكوفيتش (35 عاما) مع كل نقطة.

ولكن بعد تبادل رائع استمر 31 ضربة حصل ديوكوفيتش على فرصة للفوز بالمباراة استغلها اللاعب الصربي ليصعد لمواجهة الأسترالي أليكس دي مينو.

وقال اللاعب الصربي عن اللعب رغم الإصابة “حسنا، دائما ما تبدأ بصورة جيدة نوعا ما في المباريات القليلة الأخيرة، بما فيها مباراة اليوم ثم يسوء الوضع مع الحركة”.