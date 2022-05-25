ديوكوفيتش يواصل رحلته نحو لقب فرنسا

يشعر نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا بالرضا عن مستواه حتى الآن في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس ويؤمن بأن كل شيء يسير في الاتجاه الصحيح في حملة الدفاع عن اللقب ومعادلة الرقم القياسي بتحقيق اللقب 21 بالبطولات الأربع الكبرى.

وقاوم ديوكوفيتش ظروفا جوية صعبة في رولان جاروس اليوم الأربعاء ليكمل فوزه بأداء قوي 6-2 و6-3 و7-6 على السلوفاكي أليكس مولكان وسيواجه السلوفيني أياج بديني في الدور الثالث.

وأبلغ الصحفيين “الأمور جيدة حتى الآن وأنا سعيد بشعوري داخل الملعب وبطريقة تسديد الكرات”.

وأضاف “اليوم لعبت وسط ظروف صعبة أيضا وأمام متخصص في الملاعب الرملية ومنافس صعب وصل نهائي الأسبوع الماضي (في ليون) وأشعر بالرضا عن أدائي في أول دورين وكل شيء يمضي في الاتجاه الصحيح”.

وبعد فشل ديوكوفيتش في الدفاع عن لقب أستراليا المفتوحة لرفضه الحصول على تطعيم ضد كوفيد-19 كسر الإسباني رفائيل نادال التعادل في السباق الثلاثي، الذي يشمل روجر فيدرر، في البطولات الكبرى بتفوقه في ملبورن بارك في بداية العام.

وتفوق اللاعب الصربي (35 عاما) في أول مجموعتين وكسر إرسال مولكان ثلاث مرات دون منح أي فرصة لمنافسه السلوفاكي (24 عاما) الذي يدربه ماريان فايدا مدرب ديوكوفيتش السابق لفترة طويلة.

وكان مولكان يحتل المركز 255 بالتصنيف العالمي عند خسارته أمام ديوكوفيتش في مواجهتهما الوحيدة السابقة في بلجراد العام الماضي لكنه صعد الآن للمركز 38 وهو الأعلى بمسيرته.

ولم يكن أمام مولكان أي شيء ليخسره في المجموعة الثالثة لذا لعب بجرأة وشراسة أكبر ليلغي التقدم المبكر لديوكوفيتش ويجبره على خوض شوط فاصل.

لكن ديوكوفيتش اندفع في النهاية واستغل ثاني نقطة لحسم المباراة حين سدد مولكان في الشبكة.

وقال حامل اللقب الذي سدد 40 ضربة ناجحة وارتكب 19 خطأ سهلا “كانت مباراة صعبة وسط رياح قوية وتغييرات باتجاه الكرة ويجب أن تحتفظ بتركيز كامل”.

وتابع “أكن الكثير من الاحترام لأليكس وأتمنى أن تكون آخر مباراة ضد أي منافس يدربه ماريان فايدا”.