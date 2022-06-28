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ديون آمبر هيرد لجوني ديب.. ما علاقة هدايا أيلون ماسك؟

منذ 33 دقيقة
امبير هيرد

امبير هيرد

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أفادت صحيفة “ماركا” أنّ الممثّلة آمبر هيرد ستبيع الهدايا الثمينة التي كانت قد حصلت عليها من الملياردير إيلون ماسك كي تتمكّن من تسديد التعويضات التي فرضتها المحكمة عليها لصالح طليقها جوني ديب.

وكشفت الصّحيفة أنّ هيرد تلقت العديد من الهدايا عندما كانت على علاقة بمؤسس شركتي “تيسلا” و”سبيس إكس” الملياردير إيلون ماسك كما تلقّت سيارة تيسلا موديل إكس المميّزة والسريعة التي تبلغ قيمتها نحو 130 ألف دولار أميركي.

ويشار إلى أن هيرد خسرت قضية التشهير ضد زوجها السابق جوني ديب بعد محاكمة استمرت نحو 6 أسابيع. ويتوجب عليها دفع 8 ملايين دولار، بالإضافة إلى 350 ألف دولار كـ”تعويضات عقابية”، وهو الحد الأقصى القانوني في ولاية فرجينيا.

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