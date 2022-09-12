دييجو كوستا يعود إلى الدوري الإنجليزي من بوابة ولفرهامبتون

عاد المهاجم الإسباني المخضرم دييجو كوستا من جديد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لخوض تجربة جديدة، بعد نحو 5 سنوات من رحيله عن البريمرليغ.

وكان دييجو كوستا انتقل إلى تشيلسي في 2014 قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 32 مليون جنيه إسترليني (37.38 مليون دولار) وظل معه حتى 2017، حيث خاض بقميصه 120 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 59 هدفا وصنع 23، وقاده للفوز بلقبين في الدوري الإنجليزي، ولقب لكأس الرابطة الإنجليزية.

وأنهى المهاجم الإسباني جميع مواسمه مع تشيلسي في صدارة هدافي الفريق، قبل أن يتسبب خلاف مع مدربه وقتها الإيطالي أنطونيو كونتي في عودته من جديد إلى أتلتيكو مدريد.

وكان دييجو كوستا (33 عاما) أصبح لاعبا حرا بعد مغادرة أتلتيكو مينيرو البرازيلي في يناير/ كانون الثاني الماضي، وبعد اجتيازه الفحص الطبي الأسبوع الماضي وقع عقدا لمدة عام مع ولفرهامبتون.

وقال ولفرهامبتون، في بيان (الإثنين): “يسعدنا بشدة الترحيب بدييجو كوستا وعودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.. فهو يملك خبرة كبيرة على أعلى مستوى، وسيضيف شيئا فريدا للفريق داخل وخارج الملعب، ونتطلع للاستفادة من جهوده هذا الموسم”.

وكان ولفرهامبتون يبحث بشدة عن مهاجم، خاصة بعد أن سجل الفريق 3 أهداف فقط في 6 مباريات بالدوري، وهي أقل حصيلة بين جميع الفرق الـ20 بالمسابقة، ويحتل الفريق المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفوز واحد فقط، ويستضيف مانشستر سيتي يوم السبت المقبل في الجولة الثامنة.