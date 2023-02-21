دي بروين يغيب عن مواجهة السيتي ولايبزيغ بدوري الأبطال

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن لاعب الوسط كيفن دي بروين سيغيب عن مباراة ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب رازن بال شبورت لايبزيغ غدا الأربعاء بسبب المرض.

وتألق دي بروين مع سيتي هذا الموسم حيث قدم 18 تمريرة حاسمة في 31 مباراة في جميع المسابقات.

وقال غوارديولا إن إيمريك لابورت سيغيب أيضا عن المباراة بسبب وعكة صحية لم يكشف عن سببها مما يثير الشكوك حول لحاق اللاعبين بمباراة بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

وقال غوارديولا للصحفيين اليوم “لسوء الحظ، يحدث هذا في بعض الأحيان. شعر (دي بروين) ببعض التعب بعد المباراة مباشرة أمام فورست … شعر إيمريك أيضا بوعكة صحية أمس. سيشارك لاعب آخر”.

ويسعى سيتي لتغيير الأمور بعد تعادله 1-1 مع مضيفه نوتنغهام فورست يوم السبت الماضي ليتأخر بنقطتين عن أرسنال المتصدر.

وقال غوارديولا إنه يعتقد أن فريقه لا يزال في حالة ممتازة.

وأضاف “لعبنا على أعلى مستوى في المباراة الأخيرة أمام نوتنغهام. أحببت الطريقة التي لعبنا بها رغم عدم تحقيق الفوز. هذه هي كرة القدم. ليس لدي إجابة عما حدث في هذه المباراة.

“تدربنا جيدا اليوم لكن هذا لا يعني أننا سنحقق الفوز. مع ذلك ينتابني شعور جيد”.

وأضاف أن فريقه سيواجه تحديا أمام لايبزيغ بقيادة المدرب ماركو روزه الذي يحتل المركز الخامس في الدوري الألماني متأخرا بأربع نقاط عن بايرن ميونيخ.

ولعب سيتي مع لايبزيغ أيضا الموسم الماضي في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا حيث فاز لايبزيج 2-1 على أرضه وسحقه سيتي 6-3 في ملعب الاتحاد.

وقال غوارديولا “نعرف جيدا مدى جودة المنافس الذي يعتمد على اللاعبين الشبان واللياقة البدنية وطريقة اللعب المباشرة والكثير من اللعب في الوسط … عند التحول من الدفاع للهجوم لا يمكن إيقافهم.

“أكن لهم احتراما كبيرا وأعرف قدرهم وستكون مباراة صعبة”.