الثلاثاء 23 شوال 1443 ﻫ - 24 مايو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

دي ليخت يشعل الصراع بين تشيلسي وليفربول

منذ 10 ساعات
ماتياس دي ليخت

ماتياس دي ليخت

A A A
طباعة المقال

مع إسدال الستار على منافسات الدوري الإنجليزي لموسم 2022، بدأت المنافسة في تعزيز الصفقات الجديدة، حيث بات الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي، محور صراع إنجليزي ألماني، بسبب أزمة تجديد عقده مع السيدة العجوز.

ويرتبط دي ليخت المنضم إلى يوفنتوس في صيف 2019 من أياكس أمستردام، بعقد مع عملاق تورينو حتى 2024، حيث لا يبدو مصير اللاعب معروفاً فيما يخص تمديد التعاقد.

وأوضح موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن يوفنتوس قد يضطر إلى بيع دي ليخت، بسبب الأوضاع المالية غير المستقرة للنادي، والتي تأتي ضمن التداعيات الاقتصادية السيئة لانتشار فيروس كورونا قبل عامين.

وكان يوفنتوس يريد تمديد عقد دي ليخت لمدة عامين مع تخفيض راتبه، ولكن اللاعب طلب في المقابل تخفيض قيمة الشرط الجزائي في عقده والمقدر بـ105.7 مليون جنيه إسترليني.

إدارة اليوفي، من جانبها، تدرس حاليا إمكانية بيع النجم الهولندي وتحقيق استفادة مالية قد يصعب تحقيقها في 2023، قبل عام من نهاية عقده.

وبحسب التقرير يريد الثنائي الألماني، توماس توخيل مدرب تشيلسي، ويورجن كلوب مدرب ليفربول ضم دي ليخت خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويسعى تشيلسي لتعويض رحيل الثنائي الدفاعي أنطونيو روديجير وأندرياس كريستنسين، بينما بالنسبة للريدز فكلوب يريد مواصلة تقوية الخط الخلفي بعد ضم إبراهيما كوناتيه من لايبزيج العام الماضي، بالإضافة لوجود تفاهم بين دي ليخت وقائد ليفربول فيرجل فان دايك، بسبب لعبهما لسنوات معا في منتخب هولندا.

    المزيد من منوعات

    دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ليفربول وريال مدريد
    مفاجأة تتعلق بالكرة التي سيُلعب بها في نهائي دوري أبطال أوروبا
    ليوناردو سبيناتزولا
    “سبيناتزولا” يعود لتشكيلة إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم
    رئيس الوزراء الهولندي مارك روته يستخدم هاتف محمول قديما من العلامة التجارية الفنلندية نوكيا يعود تاريخه إلى ما قبل ظهور الهاتف الذكي بشاشة تعمل باللمس (الأوروبية)
    بسبب هاتفه.. رئيس الوزراء الهولندي متّهم بتقويض أسس الديمقراطية!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    النائب جبران باسيل
    فضيحة فياض تابع… باسيل يريد الطاقة كي لا يكشف أمره
    اغتيال ضابظ بالحرس الثوري وسط طهران
    بالتفصيل.. هكذا اصطادوا ضابط الحرس الثوري وسط طهران
    الاسكان في لبنان
    القروض بدءًا من هذا المبلغ.. إليكم جديد القروض السكنية