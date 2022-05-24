دي ليخت يشعل الصراع بين تشيلسي وليفربول

مع إسدال الستار على منافسات الدوري الإنجليزي لموسم 2022، بدأت المنافسة في تعزيز الصفقات الجديدة، حيث بات الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي، محور صراع إنجليزي ألماني، بسبب أزمة تجديد عقده مع السيدة العجوز.

ويرتبط دي ليخت المنضم إلى يوفنتوس في صيف 2019 من أياكس أمستردام، بعقد مع عملاق تورينو حتى 2024، حيث لا يبدو مصير اللاعب معروفاً فيما يخص تمديد التعاقد.

وأوضح موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن يوفنتوس قد يضطر إلى بيع دي ليخت، بسبب الأوضاع المالية غير المستقرة للنادي، والتي تأتي ضمن التداعيات الاقتصادية السيئة لانتشار فيروس كورونا قبل عامين.

وكان يوفنتوس يريد تمديد عقد دي ليخت لمدة عامين مع تخفيض راتبه، ولكن اللاعب طلب في المقابل تخفيض قيمة الشرط الجزائي في عقده والمقدر بـ105.7 مليون جنيه إسترليني.

إدارة اليوفي، من جانبها، تدرس حاليا إمكانية بيع النجم الهولندي وتحقيق استفادة مالية قد يصعب تحقيقها في 2023، قبل عام من نهاية عقده.

وبحسب التقرير يريد الثنائي الألماني، توماس توخيل مدرب تشيلسي، ويورجن كلوب مدرب ليفربول ضم دي ليخت خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويسعى تشيلسي لتعويض رحيل الثنائي الدفاعي أنطونيو روديجير وأندرياس كريستنسين، بينما بالنسبة للريدز فكلوب يريد مواصلة تقوية الخط الخلفي بعد ضم إبراهيما كوناتيه من لايبزيج العام الماضي، بالإضافة لوجود تفاهم بين دي ليخت وقائد ليفربول فيرجل فان دايك، بسبب لعبهما لسنوات معا في منتخب هولندا.