دي ماريا تلقى عرضاً رسمياً من ناد ناشط في الدوري السعودي

كشفت تقارير صحافية أن الدولي الأرجنتيني أنخيل دي ماريا جناح “يوفنتوس”، تلقى عرضاً رسمياً من أحد أندية دوري “روشن” السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وأكد الصحافي رودي غالتيه، المُهتم بإنتقالات اللاعبين: “تلقى اللاعب أنخيل دي ماريا عرضاً من ناد ناشط في الدوري السعودي”. ولم يكشف عبر حسابه على “تويتر” عن هوية النادي صاحب العرض، قائلاً: “إن اللاعب الذي ينتهي عقده مع اليوفي في حزيران المقبل لديه عروض أخرى”.

وأضاف: “الجناح الأيمن لم يقرّر مُستقبله بعد، لكن الأمور قد تشهد تطوّراً خلال سوق الانتقالات المقبل”.

وتدور التكهنات حالياً حول تفاصيل العرض السعودي المقدّم لدي ماريا، حيث يتردّد أنه ينحصر بين ناديي “اتحاد جدة” و”الشباب صاحبي” المركزين الثاني والثالث في ترتيب دوري “روشن” السعودي.

وانضم دي ماريا المتوّج بكأس العالم “قطر 2022” مع الأرجنتين، إلى صفوف “يوفنتوس” في تموز 2022، قادماً من نادي “باريس سان جيرمان” الفرنسي، الذي لعب معه منذ 2015.

وشارك دي ماريا (35 عاماً) خلال الموسم في 15 مباراة بقميص يوفنتوس “البيانكونيري”، وسجّل خلالها 4 أهداف، وصنع 4 أهداف، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 10 ملايين يورو.