دي ماريا يتلقى عرضًا من نادٍ سعودي

تلقي الأرجنتيني أنخيل دي ماريا عرضًا رسميًا من أحد الأندية السعودية للحصول على خدماته بالموسم المقبل، وفق ما كشف الصحفي الإيطالي رودي غاليتي، الذي يعمل في شبكة “سكاي سبورت”.

وقال غاليتي عبر حسابه على “تويتر” إن دي ماريا الذي ينتهي عقده مع يوفنتوس الإيطالي، في يونيو المقبل لديه بعض الخيارات على الطاولة، وحتى الآن، لم يقرر دي ماريا مستقبله بعد.

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن دي ماريا لن يجدد عقده مع يوفنتوس، لذلك بدأ اللاعب التخطيط لمستقبله، حيث يملك العديد من العروض مثل ميامي الأمريكي، ويملك عروضًا من السعودية.

وارتبط اسم دي ماريا بأندية السعودية، حيث ذكرت تقارير صحفية أن كلًا من النصر والاتحاد أبديا رغبتهما في التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني خلال الموسم المقبل.

وانضم دي ماريا، البالغ من العمر 35 عامًا، إلى يوفنتوس في يوليو 2022، قادمًا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الذي لعب له منذ 2015.

وشارك دي ماريا هذا الموسم مع يوفنتوس 15 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع 4 أهداف، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 10 ملايين يورو.

وحصل دي ماريا على العديد من الجوائز الفردية أبرزها: لاعب العام في الأرجنتين: 2014، جائزة اليويفا لأفضل فريق 2014، فريق العام من وسائل الإعلام الرياضية الأوروبية 2015، الاتحاد الوطني للاعبي كرة القدم المحترفين فريق الموسم للدوري الفرنسي 2015، 2018.