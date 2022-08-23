الثلاثاء 25 محرم 1444 ﻫ - 23 أغسطس 2022 |
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دي يونغ يثر الجدل بشأن انتقاله الى يونايتد

منذ 36 دقيقة
دي يونغ

دي يونغ

موقع kooora
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تسبّب الهولندي “فرينكي دي يونغ”، لاعب وسط برشلونة، بإثارة الجدل حول انتقاله إلى مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي الجاري بتصرف غريب على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووضع “دي يونغ” إعجابًا من حسابه بشبكة “إنستغرام”، على فيديو وصول لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو إلى ملعب “أولد ترافورد”، معقل الشياطين الحمر.

وقالت تقارير إن تعاقد مانشستر يونايتد مع كاسيميرو لا يعني إيقاف صفقة دي يونغ، حيث يتمسك المدرب “إريك تين هاج” بالعمل مع اللاعب الهولندي خلال الموسم الحالي.

ويتفاوض مانشستر يونايتد مع الهولندي منذ أسابيع عديدة، لكنّ بعض التقارير تزعم أنّ دي يونغ يفضّل البقاء في “كامب نو”.

ويرغب برشلونة في التخلص من دي يونغ خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بسبب الراتب الكبير الذي يحصل عليه اللاعب.

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