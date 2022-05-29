ذكريات لا تنسى.. نانسي عجرم تعلق على حفلها في القاهرة

أعربت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن سعادتها بالحفل الغنائي الذي أحيته الجمعة الماضي في العاصمة المصرية القاهرة.

وشاركت نانسي عجرم متابعيها بعدة صور من الحفل عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “أنستقرام” وعلقت قائلة: “لقد صنعنا ذكريات لا تنسى الليلة الماضية، حتى المرة القادمة”.

وأطلت نانسي عجرم في الحفل بفستان أبيض اللون من تصميم جورج حبيقة، مكون من قطعتين، العلوية مطرزة، والسفلية من الشيفون، وقدمت نانسي عجرم خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيها وسط تفاعل الجمهور، وشاركت متابعيها بصور من الحفل نشرتها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

من ناحية أخرى، انشغلت نانسي عجرم الأيام الماضية في تصوير أغنية “بدى حدا حبو” وهي من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي، توزيع هادي شرارة.

وأغنية “بدي حدا حبو” هي الأغنية الرابعة التي تم تصويرها من ألبومها “نانسي عجرم 10” الذي طرحته في صيف 2021، بعد أغنيات “سلامات” و”150″ و”ماتعتذر”.

يذكر أن نانسي قدمت عبر مسيرتها الفنية الطويلة ما يقرب من 13 ألبوما أبرزها “محتاجالك، بتفكر في إيه، ياسلام، شخبط شخابيط، آه ونص، سوبر نانسي، يا طبطب ودلع” كما قدمت مجموعة كبيرة من الأغاني المنفردة مثل “أنا مصري، حبيب العمر، سلمولي عليه، الدنيا حلوة”.

وبفضل تميز نانسي عجرم، حصلت على جائزة العالمية 3 مرات، في أعوام 2008، 2011، 2014، كما حصدت لقب أفضل مطربة عربية عام 2003.