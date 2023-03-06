ذهبوا ليدفنوه.. فوقعت عليهم المصيبة!

نجح عناصر من وزارة الداخلية المصرية (الاثنين 6-3-2023) عن إنقاذ واستخراج محتجزين داخل مدفن عقب انهياره، في العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت الوزارة في منشور على “فيسبوك” إنه فور تبلغ الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة “انتقلت على الفور قوة أمنية تابعة لإدارة الحماية المدنية (…) لمحل البلاغ”.

وأضافت “تبين أنه أثناء قيام أهل متوفى بمواراته (الجثمان) الثرى بمدفن العائلة الكائن بمحل البلاغ، سقط جزء من حائط وسلم المدفن على القائمين بالدفن، وعددهم 3 أشخاص”.

وأوضحت أن هؤلاء الجرحى أصيبوا “بكدمات بسيطة متفرقة بالجسم”، وحصلت الحادثة أثناء “توقفهم على السلم بمدخل المدفن، حيث قاموا بالخروج منه في حينه”.

وتابعت “تبين احتجاز 3 أشخاص آخرين مصابين بكدمات متفرقة واشتباه بكسر داخل المدفن (…) حيث نجحت قوات الحماية المدنية فى إنقاذهم ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج”.