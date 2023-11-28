رئيس أمريكا الأسبق كارتر يشارك في تأبين زوجته

شارك الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر (99 عاما) اليوم الثلاثاء في مراسم تأبين زوجته الراحلة روزالين التي توفيت في 19 نوفمبر\تشرين الثاني الجاري عن 96 عاما.

وبدا كارتر واهنا وكان يستخدم كرسيا متحركا عند دخوله إلى كنيسة جلين ميموريال الميثودية المتحدة لإلقاء نظرة الوداع على زوجته التي استمرت حياتهما الزوجية 77 عاما.

ونادرا ما يظهر كارتر في الأماكن العامة وكان آخر ظهور علني له في سبتمبر\أيلول الماضي.

ولعبت روزالين دورا بارزا خلال فترة رئاسة زوجها من عام 1977 إلى عام 1981، ثم استأنفت عملها الإغاثي بعد مغادرة الزوجين البيت الأبيض.

ولم يلق كارتر كلمة أمام المعزين في أثناء مراسم التأبين.

وعانى كارتر من عدة مشكلات صحية، منها السرطان، وقرر إنهاء التدخل الطبي والدخول إلى دار لرعاية المسنين في مسقط رأسه في بلينز بولاية جورجيا قبل تسعة أشهر. وانضمت إليه زوجته في دار رعاية المسنين قبل أيام قليلة من وفاتها بعد تشخيص إصابتها بالخرف.