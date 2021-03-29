رئيس اتحاد كرة السلة هنأ الرياضي باحراز لقب دورة ارمينيا

هنأ نائب الرئيس الأول للاتحاد الأسيوي، ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم حلبي النادي الرياضي (بيروت) لاحرازه لقب دورة ارمينيا الودية للرجال، بعد فوزه في النهائي على بطل ارمينيا فاهاكني (76-75).

وقال حلبي في بيان: “باسمي وباسم اللجنة الادارية للاتحاد اللبناني لكرة السلة وباسم عائلة اللعبة،أوجه تهنئة قلبية الى رئيس النادي الرياضي (بيروت) مازن طبارة، وعائلة النادي اللبناني الكبير، باحرازه لقب دورة أرمينيا الودية، وبتحقيقه خمسة انتصارات من خمس مباريات ومن دون اي خسارة، مبروك لكرة السلة اللبنانية،التي انطلقت بطولتها الأسبوع الفائت بنجاح، بالانجاز المحقق في أرمينيا مع الأمل بمزيد من الانجازات اللبنانية على صعيدي المنتخب والأندية”.