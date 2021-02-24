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رئيس الأرجنتين يستأجر طائرة ميسي الخاصة

24 - فبراير - 2021
طائرة ميسي الخاصة

طائرة ميسي الخاصة

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قام الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، باستئجار طائرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في زيارة له إلى المكسيك، حسب ما كشفته صحيفة “ماركا” الإسبانية.

وجاء سفر فرنانديز استجابة لدعوة تلقاها من نظيره المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الذي دعاه للاحتفال المقام بمناسبة مرور 200 عام على استقلال المكسيك.

واستأجر فرنانديز طائرة نجم برشلونة الإسباني وفق ما ذكرت “ماركا” مقابل 160 ألف دولار، ولمدة أربعة أيام.

ويمتلك ميسي طائرته الخاصة التي تصل قيمتها حاليا إلى 15 مليون دولار، منذ العام 2018، حيث قام بشرائها في الولايات المتحدة الأميركية.

وطائرة ميسي من نوع “غلف ستريم V”، طراز عام 2004، وتأتي بـ16 مقعد، وحمامين، بالإضافة إلى مطبخين.

وأضاف ميسي بعض التعديلات على طائرته الجديدة، شملت إضافة الرقم “10” على الذيل، بينما دمجت أسماء “ليو، أنتونيلا، تياغو، سيرو، ماتيو” على درجات السلم الخاص بالصعود للطائرة.

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