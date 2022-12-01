رئيس الاتحاد المكسيكي لكرة القدم يحسم الجدل.. "لن أستقيل"

قال يون دي لويسا رئيس الاتحاد المكسيكي لكرة القدم إنه لا يفكر في الاستقالة مع تزايد الضغط بعد فشل المنتخب في بلوغ مراحل خروج المغلوب في كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1978.

وحقق المنتخب القادم من أمريكا الشمالية الفوز على السعودية 2-1 أمس الأربعاء، لكنه فشل في التأهل إلى دور 16 بفارق الأهداف في المجموعة الثالثة مع عبور الأرجنتين وبولندا إلى دور 16.

وتم القاء اللوم على دي لويسا وميكيل أريولا رئيس رابطة الدوري المكسيكي بسبب سوء النتائج حتى قبل كأس العالم وقرارات الغاء الصعود والهبوط في الدوري المكسيكي والسماح لعدد كبير من اللاعبين الأجانب باللعب في بطولات الدوري بالبلاد.

وقال دي لويسا للصحفيين “ليست هناك حاجة للاستقالة .. ملاك (الأندية المكسيكية) سيتخذون القرار .. إنها نهاية فترة كأس العالم.

“كنا على بعد هدف واحد فقط من تجنب الفشل … سيتم إجراء تغييرات هيكلية، مثل عدد الأجانب (في الدوري) والصعود والهبوط”.

ومع ذلك، ازداد الضغط السياسي، حيث طالبت بيرثا كارافيو عضوة مجلس الشيوخ بمحاسبة دي لويسا وأريولا، داعية المديرين التنفيذيين بالمثول أمام لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ بعد الأداء الضعيف للفريق في قطر.

وكتبت كارافيو على تويتر “سنستضيف كأس العالم 2026، وسيكون هناك انتشار لوجستي ضخم واستثمار في تطوير الرياضة. استفاد مسؤولو الاتحاد بينما يقدمون نتائج سيئة للجماهير”.

ولم يخف لاعب الوسط المكسيكي أوربيلين بينيدا إحباطه بعد خروج الفريق من كأس العالم.

وقال بينيدا، لاعب إيك أثينا، البالغ من العمر 26 عاما لشبكة (ئي.اس.بي.ان) “لدينا وجوه استمرت طويلا في مناصبها، نستحق شيئا أكثر. لكن هذه هي كرة القدم.

“من المهم للغاية أن يلعب اللاعبون إلى أوروبا، لأن ذلك سيعمل على ارساء (مهارات) كرة القدم.

“آمل أن يحقق العديد من المكسيكيين، مثلي، حلمهم وأن يتمكنوا من السفر للعب في الخارج”.