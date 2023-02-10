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رئيس اليويفا يحذر الأندية الأوروبية من أمر يهدد استدامتها الاقتصادية!

منذ 36 دقيقة
شعار اليويفا

شعار اليويفا

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حذر ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) من أن العديد من الأندية الأوروبية “تهدد استدامتها الاقتصادية” بسبب الزيادة المستمرة في أجور اللاعبين التي ارتفعت في المتوسط بنسبة 16 في المئة مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.

وأصدرت الجهة المنظمة للعبة في أوروبا مراجعة شاملة لمشهد تمويل كرة القدم في القارة سلطت الضوء على عودة الرياضة إلى الحياة الطبيعية بعد التحديات الاقتصادية لوباء كورونا.

وقال التقرير إن الإيرادات عبر ما يقرب من 150 ناديا ارتفعت بمتوسط 4.6 في المئة بينما كانت إيرادات الرعاية والأنشطة التجارية أعلى بنسبة 13 في المئة من مستويات ما قبل الوباء بعد أن فقدت سبعة مليارات يورو (7.49 مليار دولار) خلال الجائحة.

ومع ذلك، كان هناك قلق بشأن ارتفاع تكاليف التشغيل بنسبة 11 في المئة بينما زادت تكاليف التمويل بنسبة 18 في المئة وكانت أجور اللاعبين السبب الرئيسي.

وقال تشيفرين “رغم اضطرابات لا سابق لها في السنوات الأخيرة، استمرت الأجور في النمو، حيث ارتفعت في المتوسط بنسبة 16 في المئة مقارنة بمعايير ما قبل الوباء… رواتب لاعبي الدرجة الأولى على سبيل المثال، زادت بأكثر من الضعف خلال العقد الماضي”.

وأضاف “وعلى الرغم من أن هذا ليس اتجاها سلبيا في حد ذاته، فمن الواضح أن الكثيرين يهددون استدامتهم الاقتصادية في سعيهم المتهور لتحقيق النجاح”.

وأظهر التقرير زيادة بنسبة 108 في المئة في أجور اللاعبين على مدى السنوات العشر الماضية واستمرت في الارتفاع منذ عام 2019 على الرغم من انخفاض الإيرادات خلال الوباء.

وقال اليويفا أيضا إن فترة الانتقالات في يناير هيمنت عليها الأندية الإنجليزية التي شكلت حوالي 31 في المئة من نشاط الانتقالات العالمي.

وأنفقت الأندية الإنجليزية ما مجموعه 830 مليون يورو (887.77 مليون دولار) في فترة الانتقالات الشتوية بينما ربحت 100 مليون يورو فقط. وتختلف الأرقام عن تقرير الفيفا الذي قال إن الأندية الإنجليزية أنفقت 898.6 مليون دولار الشهر الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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