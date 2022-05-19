رئيس بايرن ميونخ يكشف سر رفض تجديد عقد ليفاندوفسكي

كشف هيربرت هاينر رئيس بايرن ميونخ سر الرفض لطلبات البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق الساعي للرحيل.

وكان ليفاندوفسكي قد طلب من إدارة بايرن الرحيل في صيف العام الحالي بعدما أصرت على تقديم عرض تجديد لعام واحد، مع إشارة الصحافة العالمية لرغبة برشلونة في ضمه.

وأوضح هاينر في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “روبرت ليفاندوفسكي يسجل العديد من الأهداف سنة بعد أخرى، لماذا أبيعه؟”.

وواصل: “لا يوجد بديل لليفاندوفسكي قادر على تسجيل مثل هذا العدد من الأهداف بشكل منتظم”.

وعن رغبة اللاعب في الرحيل رد: “قلتها مراراً لدى ليفاندوفسكي عقد حتى 30 يونيو/حزيران 2023، وسيكمله”.

وعن سر عدم تقديم بايرن عقداً طويلاً لليفا كما طلب اللاعب: “هذا الأمر كان سيؤدي لتقييدنا مالياً لفترة طويلة، ومن ثم لن يكون بإمكاننا الاستثمار في لاعبين صغار”.

وأوضح هاينر أن إدارة الفريق تريد أن تكون منصفة مع اللاعبين الكبار، مشيرا إلى أن التجديد مع اللاعب لمدة عام، ثم إذا ما سارت الأمور على ما يرام يتفاوض النادي البافاري في العام التالي.

وعن مفاوضات التعاقد مع السنغالي ساديو ماني تحدث رئيس بايرن، ولكن دون التطرق لأسماء بعينها: “نحن نبحث في السوق ونبذل قصارى جهدنا لتكوين فريق تنافسي دولي على أرض الملعب”.

وارتبط اسم مهاجم ليفربول ماني بالانتقال إلى أليانز آرينا مؤخراً في ظل اقتراب عقد اللاعب من الانتهاء، صيف 2023، وسعي بايرن لضم مهاجم جديد.