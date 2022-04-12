الأربعاء 21 ذو الحجة 1443 ﻫ - 20 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رئيس برشلونة: لماذا نتعاقد مع نجم كبير ولدينا هذا اللاعب؟

12 - أبريل - 2022
خوان لابورتا

خوان لابورتا

"كووورة"
A A A
طباعة المقال

أبدى خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، رأيه في إمكانية تعاقد ناديه الكتالوني مع نجم كبير، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وارتبط برشلونة بالتعاقد مع عدة صفقات ضخمة في صيف 2022، مثل روبرت ليفاندوفسكي وإيرلينج هالاند ومحمد صلاح.

وقال لابورتا، موجهًا حديثه لنجم فريقه أنسو فاتي “إنهم يجعلونني أضحك عندما يطلبون مني التعاقد مع نجم كبير”.

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت “لدينا الأفضل، فاتي جوهرة لا ماسيا، من المدهش أنه بدأ يتعافى وأصبح قريبًا من العودة للمشاركة”.

وتابع “لقد أخبروني أنه تعافى بالفعل، لكنهم يريدون منه مهلة إضافية 15 يومًا حتى يشارك بشكل أساسي”.

يذكر أن برشلونة تعاقد مع 4 لاعبين جدد في الميركاتو الشتوي الماضي، وهم أوباميانج وأداما تراوري وفيران توريس وداني ألفيس.

    المزيد من منوعات

    ليفاندوفسكي
    مفاجأة في عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة.. شرط جزائي خيالي
    شيماء جمال
    كلمة السر "كوباية شاي".. تفاصيل مثيرة في قضية مقتل شيماء جمال
    الأمن الأردني
    جريمة تهز الأردن... مصرع امرأة حامل بشهرها الثامن بـ20 طعنة في صدرها!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الأمين العام السابق لـ "حزب الله" الشيخ صبحي الطفيلي
    صبحي الطفيلي: "حزب الله" كذاب وميشال عون عميل إيراني
    السفير العراقي
    بعد صوره مع مسلحين.. الخارجية العراقية تقيل السفير العراقي في لبنان
    الدولار
    ارتفاع جديد لدولار السوق السوداء... فكم بلغ؟