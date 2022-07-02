رئيس برشلونة يشعل الميركاتو بـ5 تصريحات نارية

تأمل إدارة نادي برشلونة تجاوز الأزمات وتدعيم صفوفه بصفقات جديدة، وأطلق خوان لابورتا رئيس برشلونة عدة تصريحات نارية تتعلق بموقع ناديه من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

البداية من موقف الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة والذي يتفاوض مانشستر يونايتد على ضمه هذا الصيف.

وعن ذلك، قال لابورتا في تصريحات لمحطة “كادينا كوبي” الإذاعية الإسبانية: “هناك العديد من الأندية التي تريد دي يونج، وليس مانشستر يونايتد فقط، ليست لدينا نية لبيعه، كما أنه يريد البقاء”.

وتابع: “سأفعل كل شيء للحفاظ على فرينكي دي يونج، ولكن هناك أيضًا مشكلة في الراتب الخاص باللاعب ويجب تعديله وتخفيضه حتى يستمر معنا دون معوقات”.

وبشأن إمكانية ضم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي أعلن نيته الرحيل عن بايرن ميونخ، قال لابورتا: “هو لاعب رائع، لكنه لا يزال لاعبا لبايرن ميونخ،ـ أفضل عدم قول أي شيء الآن، ولكن نحن ممتنون لما تحدث به بشأن نادينا”.

وحول الجناح البرازيلي رافينيا نجم ليدز يونايتد، والذي يتنافس عليه برشلونة مع تشيلسي، قال لابورتا: “رافينيا يريد أن يأتي إلى برشلونة، لدينا اتصالات وتحدثنا مع ليدز بشأنه، وسنرى كيف ستذهب الأمور”.

وأتم: سيتم الإعلان عن ضم فرانك كيسي مجانا من ميلان وأندرياس كريستنسن بشكل مجاني أيضا من تشيلسي، حيث سنعلن الأربعاء عن التعاقد مع كيسي والخميس سيكون من نصيب كريستنسن”.