الأحد 25 ذو الحجة 1443 ﻫ - 24 يوليو 2022 |
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رئيس برشلونة يفتح الباب أمام عودة ميسي

منذ 59 دقيقة
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

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أعرب رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا عن أمله بألا تكون قصة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد انتهت مع برشلونة، مشيرًا إلى أنه يشعر دائما أنه مدين للاعب الأرجنتيني.

وقال لابورتا في حوار مع قناة “ESPN”: “آمل ألا تكون قصة ميسي مع برشلونة قد انتهت، الأمور مفتوحة”، في إشارة إلى إمكانية عودة اللاعب للفريق الكتالوني.

وأضاف رئيس نادي برشلونة قائلا: “التأكد من كتابة نهاية أجمل من تلك التي حدثت مسؤولية تقع على عاتقنا”، على حد قوله.

وتابع لابورتا قائلا والدموع في عينيه: “كرئيس لبرشلونة أشعر أنني مدين لميسي”، حسب قوله.

وكان قد رحل “البرغوث” الأرجنتيني عن صفوف فريق طفولته الصيف الماضي، بعد عدم قدرة النادي على تسجيل عقده الجديد بسبب أزمة سقف الرواتب وقانون اللعب المالي النظيف في إسبانيا.

وانتقل ميسي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، لكنه لم يقدم ما كان منتظرًا منه على مدار الموسم الماضي.

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