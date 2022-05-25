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رئيس برشلونة يكشف عن “شرط” لعودة نيمار

منذ 3 ساعات
نيمار جونيور

نيمار جونيور

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عملية إحلال وتجديد يقوم بها النادي الكتالوني، حيث يسعى برشلونة لتدعيم فريقه في الميركاتو الصيفي القادم بعد الخروج بموسم لا يليق باسم ومكانة النادي.

ورد خوان لابورتا رئيس برشلونة على شائعات عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان إلى النادي الكتالوني.

تقارير صحفية فرنسية وإسبانية أشارت إلى إمكانية عودة نيمار إلى برشلونة، مؤكدة أن إدارة باريس تسعى لبيعه في الصيف القادم.

ويبدو أن عودة نيمار لتمثيل قميص برشلونة مجددا صعبة بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العملاق الكتالوني.

وقال لابورتا عن عودة نيمار في تصريحات لصحيفة “L ‘Esportiu الكتالونية: “إنه لاعب استثنائي، من لا يحب نيمار”.

وأضاف: “إذا أراد العودة إلى برشلونة يوما ما يجب أن يكون بشكل مجاني”.

باريس سان جيرمان يبدو منفتحا على بيع النجم البرازيلي حال وصول العرض المالي المناسب.

وكانت صحيفة ليكيب الفرنسية، أشارت إلى أن إدارة سان جيرمان فتحت الباب أمام بيع نيمار، حال وصول عرض جيد.

ولفتت أيضا إلى أن كيليان مبابي، مهاجم الفريق الذي جدد عقده مؤخرا حتى صيف 2025، لا يمانع فكرة رحيل زميله البرازيلي.

يذكر أن نيمار جونيور انتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو.

ومدد نيمار، العام الماضي، تعاقده مع النادي الفرنسي 3 مواسم إضافية، ليبقى معه حتى صيف 2025.

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