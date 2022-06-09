رئيس برشلونة يوجه رسالة خاصة إلى ليفاندوفسكي

وجه خوان لابورتا رئيس برشلونة الإسباني رسالة لروبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، بعد تصريحات اللاعب الأخيرة بشأن البارسا.

وعبر ليفاندوفسكي في تصريحات علنية، عن رغبته في الانتقال إلى العملاق الكتالوني والرحيل عن جدران أليانز آرينا خلال صيف 2022، رغم تمسك ناديه باستمراره حتى نهاية عقده في يونيو/ حزيران 2023.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية إن لابورتا تواصل هاتفيا مع بيني زاهافي وكيل أعمال ليفاندوفسكي، وطلب منه توجيه الشكر للبولندي على تصريحاته الأخيرة بشأن رغبته تمثيل البارسا.

وبحسب التقرير، فإنه يتوقع أن يواصل ليفاندوفسكي طريقة الضغط على بايرن ميونخ من أجل السماح له بالرحيل خلال الفترة المقبلة عبر تصريحاته التي على الأرجح لن تتوقف.

وفي الإطار نفسه، رفض هداف الدوري الألماني الاعتذار لإدارة بايرن متمثلة في المدير الرياضي حسن صالح حميديتش، بشأن تصريحاته التي هاجمت النادي مؤخرا.

ويعتبر ليفاندوفسكي هدفا رئيسيا في كامب نو بناء على طلب المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز ورئيس النادي لابورتا، من أجل إعادة أمجاد الفريق في السنوات المقبلة، بعد 3 أعوام من التعثر.

يذكر أن المهاجم البولندي (33 عاما) انضم إلى بايرن ميونخ قادما من بروسيا دورتموند الألماني في صيف 2014 بشكل مجاني، وحصل على لقب هداف الدوري الألماني 6 مرات خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى لقب هداف دوري أبطال أوروبا 2020، كما توج كأفضل لاعبي العالم مرتين.

وعلى صعيد البطولات، توج ليفا مع بايرن بـ8 ألقاب للبوندسليجا ولقب لدوري أبطال أوروبا و3 لكأس ألمانيا و5 للسوبر المحلي ولقب سوبر أوروبي ومثله في كأس عالم للأندية.