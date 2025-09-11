رئيس بلدية روما: السباحة قد تعود لنهر التيبر في غضون خمس سنوات

قال رئيس بلدية روما روبرتو جوالتييري الخميس إن العاصمة الإيطالية تأمل في فتح نهر التيبر أمام السباحة في غضون خمس سنوات وذلك بعد مبادرة مماثلة اتخذتها باريس.

وفتحت السلطات الفرنسية نهر السين في يوليو\تموز أمام السباحة للمرة الأولى منذ عام 1923، وذلك بعد عملية تنظيف واسعة استعدادا لاستصافة أولمبياد باريس 2024.

وذكر جوالتييري أنه شكل مجموعة عمل لمبادرة نهر التيبر وأن السلطات الوطنية والإقليمية ستشارك بالرأي فيها.

وأضاف خلال زيارة إلى معرض أوساكا إكسبو في اليابان “نحن سعداء لأننا تأكدنا بالفعل أن هذا الهدف قابل للتحقيق تماما: في غضون خمس سنوات سنتمكن من السباحة في نهر التيبر”.

وقال إنه لا توجد تقديرات حتى الآن للتكلفة النهائية ولكن من المحتمل أن تكون أقل من 1.4 مليار يورو (1.64 مليار دولار) التي تم إنفاقها على تنظيف نهر السين في باريس، نظرا لانخفاض مستويات التلوث في نهر التيبر.

وكان يُسمح للناس بالسباحة في نهر التيبر حتى ستينيات القرن العشرين، عندما دخلت القيود الأولى حيز التنفيذ بسبب التلوث.

والسباحة هناك ممنوعة حاليا، مع فرض غرامات تصل إلى مئات اليورو، على الرغم من استمرار تقليد شعبي يقفز فيه غواص في النهر من أحد جسور روما في يوم رأس السنة الجديدة.

يمر نهر التيبر عبر قلب روما، وكان في السابق طريقا أساسيا للنقل والتجارة. ومع ذلك، في الآونة الأخيرة، قلّ استخدام سكان المدينة لضفافه ومياهه.

قامت بلدية روما بتنظيف ضفاف النهر لجعله أكثر جاذبية للمواطنين والسياح، ضمن عملية تجديد أوسع للمدينة.