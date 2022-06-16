رئيس ريال مدريد لم ينسى مبابي.. كل شيء وارد بالمستقبل

يبدو أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد لم يغلق الباب أمام كيليان مبابي، للانضمام إلى الفريق الإسباني مستقبلا، رغم تفضيله البقاء في باريس سان جرمان الفرنسي مؤخرا.

وقال بيريز في مقابلة مع برنامج “إل شيرينغيتو” على قناة “ميغا” الإسبانية عندما سئل عن إمكانية انضمام اللاعب لاحقا: “ليس الآن، لأن مبابي الذي أعرفه ليس مبابي الحالي. لكن إذا تغيرت الأمور فكل شيء وارد في المستقبل”.

ومن جهة أخرى، قال رئيس نادي ريال مدريد إن مهاجم باريس سان جرمان خضع لـ”ضغوط سياسية واقتصادية” لتجديد عقده مع النادي الفرنسي.

وتابع: “لطالما اعتبر (مبابي) أن حلمه أن يلعب مع ريال مدريد، وقبل حوالي 15 يوما تقريبا من اتخاذ قراه، انقلب الوضع تماما بسبب الضغوط السياسية والاقتصادية”.

وأضاف بيريز الذي لم يتحدث علنا عن فشل الصفقة: “هذا الأمر بالإضافة إلى العامل المادي والقيادة الرياضية أدى إلى تغيير رأيه. عندما نجد أنفسنا في وضعية محيرة مماثلة نحاول الخروج منها بجميع الوسائل. أنا أتفهمه لأنه ليس من السهل تلقي اتصال من رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون)”.

وتابع: “هنا في إسبانيا، من الصعب تفهم أن يتصل ملك إسبانيا بأحد الأندية. إنه أمر من الصعب جدا فهمه”.

وأوضح بيريز: “منذ تواجدي في منصبي، لم يتصل أي رئيس جمهورية بأحد اللاعبين ويعلن عن ذلك للرأي العام. لا أعتقد أن هذا الأمر كان إشارة جيدة لباقي الأندية في فرنسا”.