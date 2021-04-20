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رئيس ريال مدريد يحسم الجدل حول عودة رونالدو

20 - أبريل - 2021
رونالدو

رونالدو

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كشف فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، ورئيس بطولة دوري السوبر الأوروبي المستحدثة والتي أثارت ضجة الأيام الماضية، موقفه من عودة كريستيانو رونالدو إلى الميرنغي والتعاقد كليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وكانت تقارير كشفت سعي ريال مدريد بكل قوة للتعاقد مع النجم الفرنسي مبابي، لتدعيم صفوفها خلال الصيف.
مبابي ونيمار من مباراة الفوز على بايرن ميونخ بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وقال رئيس ريال مدريد، “أقول لنفسي تعاقد مع مبابي، ريال مدريد يحتاج الكثير من التغيير”، وفقا لموقع “ريال تشامب”.

وحسم أمر رونالدو قائلا، “انتقال رونالدو لريال مدريد (مستحيل)، كريستيانو لن يعود لريال مدريد.. أحبه كثيرا وقدم لنا الكثير، لكن عودته ليست منطقية”.

وارتبط اسم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، خلال الأيام القليلة الماضية بالعودة إلى ريال مدريد، خاصة بعد إخفاق اليوفي في تحقيق دوري الأبطال للموسم الثالث على التوالي، ورغبة إدارة السيدة العجوز في التخلص من راتبه الضخم، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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